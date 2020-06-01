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MSD, Türkiye’nin Salgın İle Mücadelesine 3 Milyon 350 Bin TL bağış yaptı
MSD ilaç firması, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisi ile mücadeledeki çalışmalarına katkıda bulunmak üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 3.350.000 TL bağışta bulundu.
MSD, Türkiye’nin Salgın İle Mücadelesine 3 Milyon 350 Bin TL bağış yaptı
01 Haziran 2020 17:27 - MEDİMAGAZİN
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MSD firması, Türkiye’nin Koronavirüs salgını ile mücadelesine 3 Milyon 350 Bin TL bağışta bulundu.

MSD Türkiye Genel Müdürü Renan Özyerli, “İnsan yaşamı, toplumumuz, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanları daha önce görülmemiş bir risk ile karşı karşıya. Bu salgını ancak global çapta dayanışma ve iş birliği içinde aşabileceğimize inanıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisine karşı yürütttüğü başarılı mücadeleye bir nebze de olsa katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte, aşı alanındaki tecrübemiz ve Ar-Ge alanındaki köklü bilgi birikimimiz ile COVID-19 salgınına etkili bir yanıt geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu bağlamda, küresel iş birlikleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanları içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci büyük bir özveri ile yönetiyor. Minnettarız.” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

msd bagis

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