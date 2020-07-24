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MTÜ Tıp için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi protokolü imzalandı
MTÜ Tıp için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi protokolü imzalandı
MTÜ Tıp için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi protokolü imzalandı
24 Temmuz 2020 11:58 - İHA
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MALATYA - Sağlık Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkı ve destekleri ile 16 Haziran 2020 tarihinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurulan Tıp Fakültesi’nin bu yıl ilk öğrencisini alacak olmasının yanında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kullanımı içinde işbirliği yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü arasında eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin protokol gerçekleşti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, teşekkür etti. Bakan Dr. Koca ile Rektör Pof. Dr. Karabulut bir süre görüştü. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç ve YÖK Üyelerinin destekleri kurulan Tıp Fakültemize Sağlık Bakanlığımızda büyük destek verdiler. 16 Haziran 2020’de kurulan Tıp Fakültemiz hem bu yıl verilen 80 kontenjanla ilk öğrencilerini alacak, hem de eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kullanacak. Tıp Fakültemize kuruluş aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız. Dr. Fahrettin Koca'ya ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemize, Malatya’mıza, bölgemize en iyi hizmeti getirmenin gayreti ve hedefi içinde olacağız” dedi.

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