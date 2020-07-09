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Muayene sırasında kolu kırılan doktor, onkoloji hastaları için çalışmaya devam ediyor
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Onkoloji Hastanesinde görevli pratisyen hekim Hasan Pakır, vatandaşların mağdur olmaması için kırık koluyla hastalara hizmet veriyor.
Muayene sırasında kolu kırılan doktor, onkoloji hastaları için çalışmaya devam ediyor
09 Temmuz 2020 17:07 - AA
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Onkoloji Hastanesinde görevli pratisyen hekim Hasan Pakır, vatandaşların mağdur olmaması için kırık koluyla hastalara hizmet veriyor. Hastanede muayene sırasında ayağının kayması sonucu düşerek kolunu kırılan Pakır, kolunun alçıya alındığını söyledi.Bu gibi durumlarda kırığın şiddetine göre 7-40 gün arasında rapor alınabildiğini belirten Pakır, "Pandemi süreci devam ettiği için arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim ve çalışmaya karar verdim. Bir çok hastam bu durumu şaşkınlıkla karşılasa da ben işimi en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu birimde tedavi gören hastalarımızın poliklinik ve tedavi süreciyle yakından ilgileniyorum." diye konuştu.Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar ise Pakır'ı ziyaret ederek gösterdiği duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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