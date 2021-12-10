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Muayene sırasında tartıştığı diş hekimini darbetti
Samsun'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gelen U.İ., muayane sırasında tartıştığı diş hekimi Özlem Daracı Taşçı'yı darbedip, kaçtı. Taşçı, tedaviye alınırken, şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.
Muayene sırasında tartıştığı diş hekimini darbetti
10 Aralık 2021 17:54 - DHA Mustafa İNAN
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Olay, saat 13.30 sıralarında Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi polikliniğinde meydana geldi.

Diş hekimi Dr. Özlem Daracı Taşçı ile hasta U.İ. arasında muayene sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.İ., Taşçı'yı darbederek hastaneden ayrıldı. Taşçı ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 Dr. Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlıyı Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için polis merkezine götürüldü. 

Anahtar Kelimeler:

samsun dis hekimi dr ozlem daraci tasci gazi devlet hastanesi

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