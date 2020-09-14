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Muayenehaneciliği ortadan kaldırmak isteyen özel hastanelere Rekabet Kurumu el koydu
Samsun'da ameliyatlarını bu hastanelerde yapmak zorunda olan muayenehane hekimlerine karşı ameliyathane kullanım ücretlerini %382 oranında arttıran altı özel hastaneye rekabet kurumu el koydu.
Muayenehaneciliği ortadan kaldırmak isteyen özel hastanelere Rekabet Kurumu el koydu
14 Eylül 2020 13:11 - MEDİMAGAZİN
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Türk Tabipler Birliği (TTB) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

10 Haziran 2020 tarihinde, Samsun ilindeki ikisi zincir hastane gruplarına dahil olmak üzere mevcut toplam altı özel hastane, aldıkları ortak bir kararla, ameliyatlarını bu hastanelerde yapmak zorunda olan muayenehane hekimlerine karşı ameliyathane kullanım ücretlerini %382 oranında arttırmıştı.

Pandemi döneminde artan maliyetler gerekçe gösterilerek ulusal ortalamaların çok üzerine çıkarılan ücretlerle, hem hekimlerin çalışma özgürlüğü hem de hastaların hekim seçme özgürlüğü engellenmek istenmişti. Samsun Tabip Odası’nın yapıcı girişimlerinden sonuç alınamaması üzerine, fahiş fiyat artışı nedeniyle illerindeki hastanelere hasta yatıramaz, ameliyatlarını yapamaz duruma getirilen hekimler Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin desteğiyle, haklarını hukuk zemininde aramak amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurmuşlardı.

Başvuruları inceleyen Rekabet Kurumu’nun, 10.09.2020 tarihinde Samsun’daki söz konusu özel hastanelere eş zamanlı “KARTELLEŞME” soruşturması başlattığı, sorumlu yöneticileri sorgulayarak konuyla ilgili birçok  belgeye el koyduğu öğrenilmiştir.

Beklentimiz; sorunun ivedilikle çözümlenmesi, özel hastanelerin basit ticari işletmeler değil, sağlık hizmet sunumunda görevli, kamusal görev yapan kurumlar olduğunun anlaşılmasıyla, muayenehane sahibi hekimlerin hastalarının diledikleri sağlık kuruluşunda sağlık hizmetine erişme hakkının korunmasıdır.

Anahtar Kelimeler:

rekabet kurumu turk tabipler birligi ttb samsun muayenehane hekimleri ameliyathane kullanim ucretleri

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People
3
1) dr.mesud (uzman doktor)
14.09.2020 15:04:01
Samsunda 2 özel hastanede çalışmış bir uzman doktorum. Gerçekten Samsundaki özel hastaneler tamamen uzman doktoru rezil etme peşinde maalesef. Eşşek gibi çalışırsın hakedişini vermezler veya alman için aylarca peşlerinde koştururlar. Bize muhtaç kalsın bizden başka yerde çalışamasın mantığı da var. Özel hastaneler arkalarından binbir yalan dolan iftira atarlar ama iş uzman hekime eziyet ise öyle birlik oluyorlar ki, sahtekarlık diz boyu.Çalışan Uzman doktora her türlü sahtekarlığı yapmak için sürekli baskı yaparlar, hastayı bağlamak için hiçbir hastalığı olmasa da hastalık hastası yapın derler. Sürekli hastaları ilaçla tedavi etmeyin cerrahiye hasta çıkarın diye baskı yaparlar. Biz 1 yıl boyunca süren baskılara dayanamayıp ayrıldık. allah orada çalışan uzman doktorlara sabır versin.
People
2
2) m.h. ( uz.dr.)
14.09.2020 13:48:50
özel hastanelerde yapılan PCR testlerinin çoğu başlarında PCR yetkili mikrobiyoloji uzmanı olmaksızın firma elemanları tarafından yapılmakta, laboratuvar ruhsatıda enfeksiyon hastalıkları uzmanı üzerine olup bu arkadaşlarda doğal olarak poliklinikte hasta bakmaktan laboratuvara hakim olamamakta dolayısıyla PCR sonuçlarıda tartışma ve şüphe doğuracaktır.bakanlık yetkilileri bu vahim hatadan bir an önce dönmeli ve testlerin yapılmasını yetkili uzmanlık birimlerine devretmelidir.
People
2
3) kahraman topsakal (uzman)
14.09.2020 13:36:58
Doğru bir karar. Bu resmen tekelleşmek. Özel hastanelere dur diyen rekabet kurumunu ve hakkını arayan doktor arkadaşları kutlarım.
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