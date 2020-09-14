Muayenehaneciliği ortadan kaldırmak isteyen özel hastanelere Rekabet Kurumu el koydu

Türk Tabipler Birliği (TTB) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

10 Haziran 2020 tarihinde, Samsun ilindeki ikisi zincir hastane gruplarına dahil olmak üzere mevcut toplam altı özel hastane, aldıkları ortak bir kararla, ameliyatlarını bu hastanelerde yapmak zorunda olan muayenehane hekimlerine karşı ameliyathane kullanım ücretlerini %382 oranında arttırmıştı.

Pandemi döneminde artan maliyetler gerekçe gösterilerek ulusal ortalamaların çok üzerine çıkarılan ücretlerle, hem hekimlerin çalışma özgürlüğü hem de hastaların hekim seçme özgürlüğü engellenmek istenmişti. Samsun Tabip Odası’nın yapıcı girişimlerinden sonuç alınamaması üzerine, fahiş fiyat artışı nedeniyle illerindeki hastanelere hasta yatıramaz, ameliyatlarını yapamaz duruma getirilen hekimler Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin desteğiyle, haklarını hukuk zemininde aramak amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurmuşlardı.

Başvuruları inceleyen Rekabet Kurumu’nun, 10.09.2020 tarihinde Samsun’daki söz konusu özel hastanelere eş zamanlı “KARTELLEŞME” soruşturması başlattığı, sorumlu yöneticileri sorgulayarak konuyla ilgili birçok belgeye el koyduğu öğrenilmiştir.

Beklentimiz; sorunun ivedilikle çözümlenmesi, özel hastanelerin basit ticari işletmeler değil, sağlık hizmet sunumunda görevli, kamusal görev yapan kurumlar olduğunun anlaşılmasıyla, muayenehane sahibi hekimlerin hastalarının diledikleri sağlık kuruluşunda sağlık hizmetine erişme hakkının korunmasıdır.