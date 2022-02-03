Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Muayenehanede 'çifte standart' TBMM gündeminde: Böyle giderse doktor yetiştirecek hoca kalmayacak
Tıp Fakültelerindeki hekimleri istifaya zorlayan ‘çifte standart’ Meclis gündeminde
Muayenehanede 'çifte standart' TBMM gündeminde: Böyle giderse doktor yetiştirecek hoca kalmayacak
03 Şubat 2022 11:03 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

‘Sağlıkta Tam Gün Yasası’ ile tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin muaynehane açmasına getirilen yasakla ilgili mahkemelerin verdiği farklı kararlar birçok öğretim üyesi hekimi istifa ederek, özel sektöre geçme ya da yurtdışına göçe zorluyor.

Tıp Fakültelerideki Öğretim Üyesi hekimler şehirler arasındaki farklı uygulamaları ‘çifte standart’ olarak yorumlarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Sağlık Bakanlığı’na bu çelişkinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle, TBMM’de soru önergesi veren Çakırözer,  “Eşit statüdeki öğretim üyeleri, mahkemelerin farklı kararları nedeniyle İzmir, Aydın gibi bazı şehirlerde muayenehane açabilirken, aralarında Eskişehir’in de bulunduğu bazı şehirlerde açamamaktadır. Bu çifte standart nedeniyle bir çok öğretim üyesi hekim tıp fakültelerimizden istifa ederek, yurtdışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda. 2018’de 877 hekim kamu görevinden istifa ederken, 2021 yılında bu rakam 2 bin 514’e çıkmış. Böyle giderse tıp fakültelerinde doktor yetiştirecek hoca kalmayacak. Bu çifte standart ortadan kaldırılmalı ve eşit statüdeki hekimlerin aynı uygulamaya tabi olmaları sağlanmalıdır”  dedi.

“MAHKEME KARARLARI ‘ÇİFTE STANDART’ YARATTI ”

2014’te yayınlanan ‘Sağlıkta Tam Gün Yasası’ ile tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunması yasaklanırken, yapılan itirazlar sonrası Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin verdiği çelişkili kararlar tartışma yarattı. Tıp fakültelerideki öğretim üyesi hekimler şehirler arasındaki farklı uygulamaları ‘çifte standart’ olarak yorumlarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Sağlık Bakanlığı’na bu çelişkinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

 “SAĞLIKÇILAR YURTDIŞINA GÖÇÜYOR”

Sağlık sistemindeki ücret yetersizliği, baskı, şiddet ve uzun nöbet sistemi nedeniyle her yıl binlerce hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Çakırözer, Tıp Fakültelerindeki hekimlerin de mesai saatleri dışında çalışmalarına izin verilmediği için fakültelerden istifa noktasına geldiklerini aktardı. Çakırözer, “Araştırmalar gösteriyor ki, üniversitelerde ve kamu hastanelerindeki hekimler arasında bir yandan yurtdışına gidiş, bir yandan da özel sektöre geçiş hızlandı. 2018’de 877 hekim kamu görevinden istifa ederken, 2021 yılında bu rakam 2 bin 514’e çıkmış.  2012 yılında yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı 60 iken, sadece 2022 Ocak ayında 197 hekim belge için başvurdu. Hekimlerimizin üniversite hastahalerenden, kamu hastanelereinden ayrılmak zorunda bırakılması kaygı verici” dedi.

Çakırözer, tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin istifa ederek özel sektöre geçmesi sonucu Türkiye’nin yeni hekim yetiştirme konusunda ciddi bir problemle karşı karşıya kalabileceğine de dikkat çekti.

“EŞİT STATÜDEKİ HEKİMLER AYNI UYGULAMAYA TABİ OLMALI”

Tıp Fakültelerindeki hekimlerin mesai saatleri dışında çalışmalarına izin vermeyen yasaya yapılan itirazlar sonrasında mahkemelerce verilen çelişkili kararlara dikkat çeken Çakırözer, “Eşit statüdeki öğretim üyeleri, mahkemelerin farklı kararları nedeniyle İzmir, Aydın gibi bazı şehirlerde muayenehane açabilirken, Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir gibi bazı şehirlerde açamamaktadır. Bu durum birçok mağduriyeti de beraberinde getirmekte. . Bu çifte standart nedeniyle bir çok hekim tıp fakültelerimizden istifa ederek, yurtdışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda. Bunun ortadan kaldırılması ve eşit statüdeki hekimlerin aynı uygulamaya tabi olmaları için gerekli çalışmalar derhal başlatılmalı” dedi.

“GÖÇÜ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALACAK MISINIZ?”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Sağlık çalışanlarının yurtdışına göç etmelerine neden olan fazla mesai, uzun nöbet saatleri, zorlu çalışma koşulları gibi konularında iyileştirici ve göçü önleyici tedbirler almayı düşünüyor musunuz?” diye soran Çakırözer, şu sorulara yanıt istedi:

  • 18.01.2014 tarihi itibariyle muayenehane faaliyetinde bulunmayan üniversite öğretim üyelerinin muayenehane açabildiği ve açamadığı farklı şehirler var mıdır? Hangi şehirlerdeki öğretim üyeleri muayenehane açabilmektedir?
  • Yaşanan mağduriyete ilişkin mahkemelere yapılan başvurularda verilen olumlu kararlara Bakanlığınınızın itiraz ettiği doğru mudur?
  • Danıştay 10. Dairesinin çok sayıda olumlu kararına rağmen öğretim üyelerine neden muayenehane açma yetkisi Sağlık Bakanlığı tarafından verilmemektedir?
  • Bu süreçte bazı mahkeme kararı ile muaynehane açan öğretim üyelerinin ve yıllardır muayenehanesi olanların muaynehaneleri açık mı kalacaktır, yoksa kapatılacak mıdır?
  • Öğretim üyelerinin muaynehane açmasına bazı şehirlerde izin verilirken, bazı şehirlerde izin verilmemesi çifte standart değil midir? Uygulamadaki bu çifte standartı ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bir çalışması var mıdır?

Anahtar Kelimeler:

tip fakulteleri hekim istifa cifte standart meclis tbmm tam gun yasasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
16
1) Sümer D. (Hekim)
03.02.2022 18:03:12
Meclis'te bekletilen Hekim, Emekli Hekim maaş zammı yasalaşıp yürürlüğe girmelidir. Gerçek gündem budur, sabırla bekliyoruz..
People
14
2) Yorumsuz (Uzman)
03.02.2022 16:40:36
Üniversitedeki, eğitim araştırma hastanesindeki akademisyenlerin birinci görevi adı üstünde eğitim ve araştırmadır. Sağımız solumuz içimiz dışımız doçent prof doldu. Ne eğitim var ortada ne araştırma.
People
11
3) ibrahim (Doktor(2. basamak devlet hastanesi))
03.02.2022 15:31:45
Mesai dışı Özel Hoca muayene ücretleri çok komik en azından bunu bile %500 artırsalar ,sorun çözülür gibi.1. basamak,2. basamak,3. basamak kendilerini birbiri ile kıyaslamasın.
People
11
4) öy (dr)
03.02.2022 15:27:32
Nereye baksan aynı ''ÇİFTE STANDART'' neden bunları düzeltmeyip sürüncemede bırakırlar.Kadın doğumda ''Down Sendromu'' davaları kolaylıkla çözülebilecekken konuyu görmezden gelen bakanlık koca ana bilim dalını iki-üç avukatlık bürosuna ezdiriyor.
People
10
5) dr emir (doktor)
03.02.2022 14:50:55
ogretim uyelerinin devlet hastahanesinde ki uzmanlardan neden farkli oluyor ki. tek farki sırtı pek insanlar degil mi. uzmanlardan daha fazla mi çalişiyorlar , gunde 70-80 hasta muayne eden kac hoca var. Yuzde 90(yuzda 10 da olsa hakkini veren hoca var ki onlar taşiyor zaten universiteleri onlari tenzih ediyorum)neden muaynehane acabiliyor da uzman acamiyor, tip dernekleri ve ttb hocalarin elinde yani güçlü azinligin elinde oldugu surece hic bir sey cikmaz
People
19
6) doktor mu (doktor)
03.02.2022 13:43:09
nereden baksan sıkıntı had safhada....ama çözümü sağlayacaklar kımıldamıyorlar bile...!
People
20
7) DR Betül (Uz DR )
03.02.2022 12:11:58
Haksızlıkları, unutmayana, destek olana, dile getirene teşekkürler,
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.