Muayenehanede 'çifte standart' TBMM gündeminde: Böyle giderse doktor yetiştirecek hoca kalmayacak

‘Sağlıkta Tam Gün Yasası’ ile tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin muaynehane açmasına getirilen yasakla ilgili mahkemelerin verdiği farklı kararlar birçok öğretim üyesi hekimi istifa ederek, özel sektöre geçme ya da yurtdışına göçe zorluyor.

Tıp Fakültelerideki Öğretim Üyesi hekimler şehirler arasındaki farklı uygulamaları ‘çifte standart’ olarak yorumlarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Sağlık Bakanlığı’na bu çelişkinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle, TBMM’de soru önergesi veren Çakırözer, “Eşit statüdeki öğretim üyeleri, mahkemelerin farklı kararları nedeniyle İzmir, Aydın gibi bazı şehirlerde muayenehane açabilirken, aralarında Eskişehir’in de bulunduğu bazı şehirlerde açamamaktadır. Bu çifte standart nedeniyle bir çok öğretim üyesi hekim tıp fakültelerimizden istifa ederek, yurtdışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda. 2018’de 877 hekim kamu görevinden istifa ederken, 2021 yılında bu rakam 2 bin 514’e çıkmış. Böyle giderse tıp fakültelerinde doktor yetiştirecek hoca kalmayacak. Bu çifte standart ortadan kaldırılmalı ve eşit statüdeki hekimlerin aynı uygulamaya tabi olmaları sağlanmalıdır” dedi.

“MAHKEME KARARLARI ‘ÇİFTE STANDART’ YARATTI ”

2014’te yayınlanan ‘Sağlıkta Tam Gün Yasası’ ile tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunması yasaklanırken, yapılan itirazlar sonrası Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin verdiği çelişkili kararlar tartışma yarattı. Tıp fakültelerideki öğretim üyesi hekimler şehirler arasındaki farklı uygulamaları ‘çifte standart’ olarak yorumlarken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Sağlık Bakanlığı’na bu çelişkinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

“SAĞLIKÇILAR YURTDIŞINA GÖÇÜYOR”

Sağlık sistemindeki ücret yetersizliği, baskı, şiddet ve uzun nöbet sistemi nedeniyle her yıl binlerce hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Çakırözer, Tıp Fakültelerindeki hekimlerin de mesai saatleri dışında çalışmalarına izin verilmediği için fakültelerden istifa noktasına geldiklerini aktardı. Çakırözer, “Araştırmalar gösteriyor ki, üniversitelerde ve kamu hastanelerindeki hekimler arasında bir yandan yurtdışına gidiş, bir yandan da özel sektöre geçiş hızlandı. 2018’de 877 hekim kamu görevinden istifa ederken, 2021 yılında bu rakam 2 bin 514’e çıkmış. 2012 yılında yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı 60 iken, sadece 2022 Ocak ayında 197 hekim belge için başvurdu. Hekimlerimizin üniversite hastahalerenden, kamu hastanelereinden ayrılmak zorunda bırakılması kaygı verici” dedi.

Çakırözer, tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlerin istifa ederek özel sektöre geçmesi sonucu Türkiye’nin yeni hekim yetiştirme konusunda ciddi bir problemle karşı karşıya kalabileceğine de dikkat çekti.

“EŞİT STATÜDEKİ HEKİMLER AYNI UYGULAMAYA TABİ OLMALI”

Tıp Fakültelerindeki hekimlerin mesai saatleri dışında çalışmalarına izin vermeyen yasaya yapılan itirazlar sonrasında mahkemelerce verilen çelişkili kararlara dikkat çeken Çakırözer, “Eşit statüdeki öğretim üyeleri, mahkemelerin farklı kararları nedeniyle İzmir, Aydın gibi bazı şehirlerde muayenehane açabilirken, Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir gibi bazı şehirlerde açamamaktadır. Bu durum birçok mağduriyeti de beraberinde getirmekte. . Bu çifte standart nedeniyle bir çok hekim tıp fakültelerimizden istifa ederek, yurtdışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda. Bunun ortadan kaldırılması ve eşit statüdeki hekimlerin aynı uygulamaya tabi olmaları için gerekli çalışmalar derhal başlatılmalı” dedi.

“GÖÇÜ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALACAK MISINIZ?”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Sağlık çalışanlarının yurtdışına göç etmelerine neden olan fazla mesai, uzun nöbet saatleri, zorlu çalışma koşulları gibi konularında iyileştirici ve göçü önleyici tedbirler almayı düşünüyor musunuz?” diye soran Çakırözer, şu sorulara yanıt istedi: