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Muğla İl Sağlık Müdüründen koronavirüs açıklaması
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, sosyal medyada hızla yayılan koranavirüs paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi
Muğla İl Sağlık Müdüründen koronavirüs açıklaması
07 Şubat 2020 - DHA
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MUĞLA- Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, sosyal medya hesaplarında paylaşılan Muğla'da hastanede koronavirüs vakası olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Marmaris ilçesindeki bir işletmeden gelen hastada, solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edildi.

Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup eş zamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın koronavirüs olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni (zatürre) tedavisi başlanmıştır. İlimizde şu an itibarıyla olası veya kesin koronavirüs vakası yoktur" dedi. 

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