SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da tıp literatürüne geçen ameliyat
Muğla'da 49 yaşındaki Nazife Sağlık’ın kalbinin toplardamarı içine şoklama cihazı kablosu yerleştirerek zor bir işlemi başarıyla tamamlayan Prof. Dr. İstemihan Tengiz ve Doç. Dr. Serkan Saygı, hastayı tekrar hayata bağlayıp dünya tıp literatürüne girdiler
Muğla'da tıp literatürüne geçen ameliyat
20 Nisan 2018 - Habertürk
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. İstemihan Tengiz ve Doç. Dr. Serkan Saygı 49 yaşındaki Nazife Sağlık’ın kalbinin toplardamarı içine şoklama cihazı kablosu yerleştirerek zor bir işlemi başarıyla tamamlayarak, hastayı tekrar hayata bağlayıp dünya tıp literatürüne girdiler.

İHA'nın haberien göre; Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki ev hanımı Nazife Sağlık, 4 yıl önce kalbinin hem sağ hem de sol kısmından protez kalp kapağı ameliyatı oldu. Ancak bu ameliyatlarla da tam olarak sağlığına kavuşamayan Nazife Sağlık’a, ilerleyen yıllarda kalp ile ilgili şikayetleri tekrar başlayınca Milas'ta gittiği hastanede kalp yetmezliği tanısı kondu ve şoklama cihazı takılması önerildi. Ancak Nazife Sağlık, daha önceden protez kalp kapağı ameliyatı olduğu için kalbine şoklama cihazı takılması zor bir operasyon olarak görüldü.

Prof. Dr. İstemihan Tengiz ve Doç. Dr. Serkan Saygı tarafından kalbin toplardamarı içerisine şoklama cihazı kablosunu yerleştirerek hastayı tekrar sağlığına kavuşturdu.

TIP LİTERATÜRÜNE 6. VAKA OLARAK GEÇTİ

İki uzman doktorun yaptığı bu operasyon tıp literatürüne 6. vaka olarak geçti. Normal yöntemlerle hastaya pil takılmasının imkansız olduğunu belirten Prof. Dr. İstemihan Tengiz, “Hastamızın daha önce kalbinin hem sağ hem de sol kısmına protez kapak konmuş. Daha sonra kasılma gücündeki yetersizlikten dolayı hastaya şoklama cihazı takılması önerilmiş. Bu türlü hastalarda biz şoklama cihazının kablosunu sağ karıncığın içerisine yerleştiriyoruz ama bu hastada hem solda hem de sağda protez kapak olduğu için kapak içerisinden geçip sağ karıncığa kabloyu koymak mümkün değildi. Bu yüzden alternatif bir yol bulmak gerekiyordu. Kalbin kendi toplardamarlarından orta kısımdan arkaya doğru geçen ‘middle cardiac vein’ olarak adlandırılan toplardamar içerisine bu şoklama cihazının kablosunu başarıyla yerleştirdik. Yapılan kontrollerde pilin çalışmasında herhangi bir sorun olmadığını da gördük. Araştırmalarımıza göre yaptığımız bu operasyon Pubmed kaynaklarına göre dünya tıp literatüründe 6. Vakadır” dedi.

 

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Operasyon sonrası tekrar sağlığına kavuşan Nazife Sağlık, “Ameliyatımı gerçekleştiren ve beni tekrar iyileştiren doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Girdiğim ameliyat dünyadaki nadir vakalardan birisiymiş. Bu nedenle böyle zor bir ameliyattan sağ salim çıktığım için doktorlarıma minnettarım” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler:

    kalp kapagi middle cardiac vein

    Sosyal Ağlarda Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş

    Yorum yazmak için tıklayınız

    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

    Gönder
    Bu konuya yorum yazılmamıştır.
    İlginizi Çekebilir
    SON HABERLER
    ETİKETLER
    ozel hastaneler yonetmeligiAdana Şehir Hastanesiuniversite yeni üniversiteyogun bakim ERKAN Aydındiyabet diyabet cerrahisiÇanakkale intihar Dilek Vuralilaç endüstrisi geleneksel tıpkanser implantkalp kapağı middle cardiac vein
    #MedimagazinHİT (HAFTALIK)
    #MedimagazinHİT (AYLIK)
    SON YORUMLAR
    İLANLAR
    İlan TarihiDetayKategori
    26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
    23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
    Tüm İlanlar
    ETKİNLİKLER
    Tüm Etkinlikler
    Search

    Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.