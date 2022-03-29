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Muğla'da veteriner hekim trafik kazasında hayatını kaybetti
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında veteriner hekim İsmail Şen (39) hayatını kaybetti.
Muğla'da veteriner hekim trafik kazasında hayatını kaybetti

İsmail Şen

29 Mart 2022 11:40 - İHA
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Edinilen bilgiye göre, veteriner hekim İsmail Şen’in kontrolünde Milas’tan Selimiye’ye doğru seyreden 48 JG 722 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Şen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 39 yaşındaki Şen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şen’in cenazesinin bugün öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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