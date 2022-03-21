Muğla'daki uzman çavuş olayı: Doktor ve alkışlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma

Acil Serviste yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

Olayın ardından Dr. T.T'nin görev yaptığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden 16 Mart Çarşamba günü 10 günlük istirahat raporu aldığı, 25 Şubat'ta mesaisine başlayacağı belirtildi. Dr. Tarımer hakkında açılan idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş’u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.

Hastane yönetiminin Uzman Çavuş’un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.