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Muğla'daki uzman çavuş olayı: Doktor ve alkışlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Uzman Çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Muğla'daki uzman çavuş olayı: Doktor ve alkışlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma
21 Mart 2022 15:21 - İHA
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Acil Serviste yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

Olayın ardından Dr. T.T'nin görev yaptığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden 16 Mart Çarşamba günü 10 günlük istirahat raporu aldığı, 25 Şubat'ta mesaisine başlayacağı belirtildi. Dr. Tarımer hakkında açılan idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Uzman Çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de Jandarma Uzman Çavuş’u alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı.

Taburcu edilen uzman çavuşa alkışlı protesto: Sen bizi darp ettin, biz seni tedavi ettik!

Hastane yönetiminin Uzman Çavuş’un taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

mugla egitim ve arastirma hastanesi uzman cavus doktor

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People
46
1) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
21.03.2022 17:23:33
Olaydan çıkarımlar :
1. Buradaki bazı sağlıkçılar, sırf kendi aralarından birisi diye yapılmış olan bir haksızlığa ses çıkarmayarak dilsiz şeytan rolü yapmış ve hatta organize şekilde birisinin ekmeğiyle oynayabilecek hale gelmişlerdir.
2. KAYIT SİSTEMİ nin ne kadar önemli ve gerekli olduğu, namuslu insanların bazen tek kurtuluşunun kayıtlar olduğu görülmüştür.
3. Toplumsal gerginlik artık patlayacak düzeye gelmiş, sürekli belli bir meslek grubu dillerde dolanınca, merceğin önüne getirilerek çırasının yakılması sağlanmıştır.
People
15
2) nevzat kulukçu (ecz.)
21.03.2022 16:43:33
Soruşturma sonucunda hak yerini bulur umarım. Alkış şovunu düzenleyen kişinin kabahati de çok büyük. Rio karnavalanı izler gibi sağda solda alkışlayanlar muhtemelen emir kulu. Ama kuzey kore liderini alkışlıyor gibi çok içten alkışlamaları da manidar. iyi ki ülkemizde idam cezası yok. vahşi batıdaki gibi önce asıp sonra yargılama vakalarını önlüyoruz böylece.
People
21
3) burhan dag (hekim)
21.03.2022 16:42:30
George Orwell usta sağ olup da görseydi bu günleri. 1984 değil 2022. Gerçek bakanlığı değil, Sağlık bakanlığı. Ama hikaye daha da zengin daha bir hayal ötesi?
People
32
4) Doktor (Uzm dr)
21.03.2022 16:26:50
Şu da olabilirdi: Doktor uzm. Çvş un talebini rededebilir, kızıp, gitmek isteyen uzm çvş dan kendi isteğimle gidiyorum diye sogukkanlılıkla imza alabilir, gitmesine soğukkanlılıkla izin verir, uzm çavuşu ölüme ya da komplikasyona gönderebilirdi. Ve hiçbir sorun yaşamazdı. Hangi dr kötü bunu yapanmı, soruşturma açılan doktormu?
People
27
5) Mustafa Serdar (Emekli op dr)
21.03.2022 16:17:04
Adli ve idari soruşturma açmışlar,umarım alkışlayanlardan birinin üstünde bistürü falan yoktur yoksa silahlı suç örgtüne sokup ağır cezada yargılayabilirler.Bu iş artık komedi olmanın bile dışına çıktı,ne ceza verebilir ki,anca uyarı onunda bir hükmü yok uğraşırsan onuda iptal ettirirsin.
People
22
6) Dr mü (Uzm dr)
21.03.2022 15:50:40
Kamera görüntüleri ile dr un ifadesi arasında bir uyumsuzluk yok. Bütün yasananlardan sonra o uzm çavuşu acil de tutması, ameliyata yönlendirmesi, eğer o ise bunları yapan aslında takdir edilmesi gerekir doktorun. Ama uzm çavuşu alkışlattırarak yani aslında taburcu olan bir hastayı rezilce refüze edilmesi olayının arkasında kim varsa cezalandırılması gerekir, çunkü insan onuru ve haysiyetine yapılan vahşice bir saldırıdır bu..
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