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Muhalefet Sağlık Komisyonu’nu Koronavirüsü görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırdı
Muhalefet milletvekilleri Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yeter sayıda imza ile olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.
Muhalefet Sağlık Komisyonu’nu Koronavirüsü görüşmek için olağanüstü toplantıya çağırdı
27 Şubat 2020 -
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Aralık 2019’da Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan'da başlayan Corona virüsünden kaynaklanan salgının ülkemize komşu ülkelerde de (İran, Gürcistan, Yunanistan, Irak) yayılmaya başlaması üzerine Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na üye muhalefet milletvekilleri Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yeter sayıda imza ile olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.


CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ünal Demirtaş, Ali Fazıl Kasap, Burhanettin Bulut, Kani Beko, Neslihan Hancıoğlu; İyi Parti milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve HDP milletvekilleri Habip Eksik ile Serpil Kemalbay Pekgözegü’nün imzasıyla yapılan çağrıda “Çin kaynaklı yaşanan COVID – 19 virüsü (2019 – N Cov Hastalığı) salgını ve ülkemize olası etkileri, riskleri, ülkemizdeki mevcut durum, alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek amacıyla Komisyonumuzu 3 Mart 2020 Salı günü saat 15:30’da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

muhalefet saglik komisyonunu koronavirusu gorusmek icin olaganustu toplantiya cagirdi

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