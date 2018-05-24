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Muharrem İnce'den Cerrahpaşa'ya ziyaret
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere seslenen İnce, ''Umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin. Gelecek bizimdir kazanacağız'' dedi.
Muharrem İnce'den Cerrahpaşa'ya ziyaret
24 Mayıs 2018 -
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'yı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

İnce özetle şu ifadeleri kullandı:

''Cerrrahpaşa'dan onlarca öğrencim doktor oldu. Size fizik anlatmayacağım ama Cumhurbaşkanı olarak meydanlarda gelecek anlatacağım uzay madenciliğini anlatacağım. Ufkunuzu gelecek yüzyıla dikmeniz gerektiğini meydanlarda tezek demeden gelecek demek için. Gençler evlatlarım kardeşlerim öğrencilerim ben size güveniyorum bunu birlikte başaracağız. Diyorum ki umutlarınızı yitirmeyin tazeleyin yeşertin. Gelecek bizimdir kazanacağız.''

Anahtar Kelimeler:

muharrem ince istanbul universitesi cerrahpasa tip fakultesi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.05.2018 15:07:23
Sayın İnce'nin seçim çalışmasını haber olarak CHP web sayfası yerine Medimagazin'in yayınlaması bir tuhaf olmuş.
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