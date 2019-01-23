Mümessillerin hastaneye girişlerinde yeni dönem bekleniyor: 'Ziyaret kısıtlaması olmayacak'

TITCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ile yapılan görüşmede öncelikle Lise mezunu olup 2018 yılı sonunda ÜTT belgesi almak için başvuruda bulunmuş fakat daha sonra başvuruları iptal edilmiş ilaç mümessillerinin mağduriyeti gündeme getirildi. Gürsöz yaptığı açıklamada konunun farkında olduğunu ve MÜDAD'ın da geri bildirimini dikkate alarak lise mezunlarının sertifika programına (daha önce başvurmuş ya da tarihleri kaçırmış olanlarda dahil) 1 kereye mahsus olmak üzere ,mağduriyet yaşamaması için yeniden programa alınması için yakın bir tarihte genelge yayınlanacağını belirtti.

Kamu hastaneleri ve özel hastaneler ziyaret yasakları ve bu ziyaretler karşılığında ücret istenmesi konusunun da gündeme geldiği buluşmada Dr. Gürsöz Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kamu hastaneleri, özel hastane, üniversite hastaneleri, vakıf hastanelerini de içeren genelge yayınlatacaklarını belirtti.

MÜDAD’dan yapılan açıklamaya göre bu genelge ile;

Ürün Tanıtım Temsilcileri için makul saatlerde hastane ziyaret saatlerinin ayarlanması sağlanacak

Bu genelgeden sonra öğlen 12.00-13.00 saatleri ya da saat 17.00 den sonra ziyaret kısıtlaması olmayacak

Tüm ziyaretler mesai saatlerinde olmak kaydı ile düzenlenecek

Gürsöz konuya yönelik olarak, hasta hakları da göz önüne alınarak acil ünitelerindeki tüm doktor ziyaretleri yasaklanmış olduğunu ( Kırmızı-Yeşil ve Sarı Alan ) kadın - doğum polikliniklerinde ise kısıtlı olarak gerçekleştirilecek şekilde bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Dr.Gürsöz'e ilaç mümessilliğinin kanunlar nezdinde meslek kolu olarak kabul edilmesinde Mümessil Dayanışma Derneği’nin "Meslek Yeterlilik Kurulu" başvurusunda ÜTT 'lere destek olmaları talep edildi. Bu konuda derneğe ve ÜTT'lere her türlü desteğin sağlanacağı belirtilen açıklamada Dr. Gürsöz “bundan sonraki her çalışmayı Mümessil Dayanışma Derneği ile birlikte çalışarak ortak akılla yapacaklarını, Ürün Tanıtım Temsilcileri ile ilgili konularda Mümessil Dayanışma Derneği 'ni muhatap alacaklarını belirtti.

Mümessil Dayanışma Derneğinden açıklama şöyle devam ediyor:

“Mümessil Dayanışma Derneği Başkanı Atay Dumlu TITCK ve diğer resmi kurumlar için dernek ilgili resmi komisyonlarının bu görüşmeler için hazır olduğunu belirtmiştir. Sn Dr. Gürsöz bundan sonraki görüşmeler ve geri bildirimler için, Akılcı İlaç Daire Başkanı Eczacı Mesil Aksoy 'un derneğimizle görüşmelerde yetkili kişi olduğunu açıklamıştır.

Görüşmemizin sonunda Dr.Hakkı Gürsöz şimdiye kadar kurumun ilk defa Türkiye'de Ürün Tanıtım Temsilcilerini temsilen kurumsallaşmış STK tarafından ziyaret edildiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ,bu görüşmeden sonraki süreçte mutlaka MÜMESSİL DAYANIŞMA DERNEĞİ ile birlikte hareket etmek istediklerini belirtmiştir. Benimde Ürün Tanıtım Temsilcisi meslektaşlarınızdan beklentim, birlik beraberlik içerisinde derneğinize üye olarak bu Müdad ve mesleğinizi daha üst seviyelere çıkarılmasi gerektiğini belirtmiştir.

TITCK Başkanı Dr Hakkı Gürsöz bizleri makamında kabul ettiği ve sorunlarımızı dinleyip, çözümlerine katkıda bulunmasından dolayı kendisi ve kurumuna teşekkür ederiz.”