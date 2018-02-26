Muş Devlet Hastanesi'nde 5 branşın poliklinik saatleri uzatıldı

Hastane yönetimi, gün içinde hastaneye gelemeyen vatandaşlar için kolaylık sağlayarak, belirlenen polikliniklerde hafta içi 17.00-23.00 saatleri arasında da hizmet verilmeye başlandı.

Alınan kararla hem hastanede gün içerisinde yaşanan yoğunluk giderildi hem de vatandaşa alternatif hizmet sunuldu.

Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Edis, yaptığı açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla hastaneye gelemeyen vatandaşlar için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Acillerdeki yoğunluğu önlemek ve birikimlerin önüne geçmek için kadın doğum, çocuk, dahiliye, kulak burun boğaz ve ortopedi polikliniklerinde mesai saatlerini uzattıklarını anlatan Edis, "Bu polikliniklerde hafta içi her gün 17.00-23.00 saatleri arasında hasta kabulü yapılmaktadır. Polikliniklerimizde her akşam yaklaşık 100 hasta bakılıyor. Özellikle kadın doğum ve çocuk polikliniklerimiz yoğun geçiyor. Bu açıdan hem gündüz polikliniklerde azalma oldu hem de acildeki yoğunluğun biraz önüne geçtik."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Didem Arıkan da gündüz polikliniğin yoğun olduğunu belirterek, "Fakat akşam polikliniğimizde hasta sayısı az olması nedeniyle hastalara daha çok tektik ve tedavi uygulayabiliyoruz. Hastamızın aklındaki soru işaretlerini de net çözebiliyoruz." diye konuştu.

Tedavi için doğum servisine gelen Kübra Sayılgan ise gündüz poliklinik yoğun geçtiğini ve bu nedenle muayene olmak için hastaneye gece geldiğini vurgulayarak, bunun uygulanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.