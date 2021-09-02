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Muş'ta tarlada çalışıp ailesine yardım eden genç, tıp fakültesini kazandı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Bünyamin Dönmez, "Hem tarlada çalışmak hem de sınava hazırlanmak zor oluyor. Köyde yaşayan öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de bu bence" dedi.
Muş'ta tarlada çalışıp ailesine yardım eden genç, tıp fakültesini kazandı
02 Eylül 2021 17:25 - AA İbrahim Yaldız
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Muş'ta çiftçilikle uğraşan ailesine yardımcı olan 20 yaşındaki Bünyamin Dönmez, azimle çalışarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muş Uğur Lisesinden geçen yıl mezun olan Dönmez, istediği bölümü kazanamayınca bu sene tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi.

Kente 15 kilometre mesafedeki Kıyık köyünde tek geçim kaynakları çiftçilik olan ailesine tarla işlerinde yardım eden Dönmez, kısıtlı imkanlarına rağmen azimle çalışarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Ailenin 9. çocuğu Dönmez, küçüklüğünden beri hayalini kurduğu doktorluk için ilk adımı atmanın sevincini yaşıyor.

"İnsan çalışınca her şeyi yapabiliyor"

Bünyamin Dönmez, gazetecilere, köyde hem ailesine tarla işlerinde yardımcı olduğunu hem de sınava hazırlandığını söyledi.

Tarlada yetiştirdikleri ürünleri satarak geçindiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hem tarla da çalışmak hem de sınava hazırlanmak zor oluyor. Köyde yaşayan öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de bu bence. Hem konuyu kaçırıyorsun hem de hocayı dinleme fırsatın gidiyor. Ekstra çabalarla tekrar konuyu öğrenmeye çalışıyorsun. Bunlara rağmen insan çalışınca her şeyi yapabiliyor. Ben de birçok konuyu çalışarak, bol bol soru çözerek kavradım. Takıldığım konularda öğretmenlerimden yardım aldım. İnsanların azmedip çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Emeklerimin karşılığı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım."

Dönmez, "Yeri geldi tarlaya gittim ve o yorgunluğa rağmen evde de çalışmak zorunda kaldım. O yorgunlukla verim düşüyor ama mecburen böyle olması lazımdı. Çok mutluyum. Yaşadığım bütün yorgunlukları unuttum." dedi.

Baba Sadettin Dönmez de oğlunun tıp fakültesini kazanmasının mutluluğunu yaşadığını, onunla gurur duyduğunu belirtti.

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