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Mutasyon geçiren virüs daha bulaşıcı ama daha zayıf
Corona virüsünü daha bulaşıcı hale getiren bir genetik mutasyonun, virüsü geliştirilen aşılara karşı daha zayıf hale getirdiği öne sürüldü.
Mutasyon geçiren virüs daha bulaşıcı ama daha zayıf
29 Temmuz 2020 12:57 - Amerikanın Sesi
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Aralarında Corona virüsüne karşı aşı geliştiren Alman BioNTech firması CEO’su Türk bilimadamı Uğur Şahin’in de bulunduğu bir grup uzman ismin çalışmalarının bulguları, sağlık bilimleri sitesi medRxiv’de yayınlandı.

Çalışmaya göre D614G adı verilen mutasyon, Corona virüsünün dış çeperindeki dikenli protein olarak bilinen çıkıntıları arttırıyor. Bu nedenle daha stabil hale gelen virüs hücrelere daha kolay nüfuz ederek enfeksiyona neden oluyor.

Çalışmada, küresel olarak en baskın virüs mutasyonu olan D614G’nin, klinik denemeleri süren aşılar için bir sorun oluşturmayacağı belirtildi. Buna gerekçe olarak da aşıların arttırmaya çalıştığı, enfeksiyonu etkisiz hale getiren antikorlar için hedefleri ilave çıkıntıların tutması gösterildi.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre; Reseptör bağlanma domeni (RBD) denen bu hedefler, çıkıntıların yani dikenli proteinin enfekte etmek istediği hücreye tutunduğu bölgeleri oluşturuyor. Daha fazla çıkıntı da antikorların virüsü etkisiz hale getirmek için bağlanmasını sağlayacak daha fazla RBD demek.

Çalışmada, “Mutasyonun neden olduğu bulaşıcılık artışı, virüsü nötralize edici antikorlara karşı daha savunmasız hale getirmenin bir bedeli oldu" denildi.

Anahtar Kelimeler:

corona virusu mutasyon bulasicilik

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