SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Nadir gerçekleştirilen ameliyat ile anne karnında sağlığına kavuştu
Eylül bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutunduAnne karnındayken akciğerinde sıvı biriken Eylül Berra Kılınç, Türkiye'de nadir gerçekleştirilen operasyon ile sağlıklı dünyaya geldi.
Nadir gerçekleştirilen ameliyat ile anne karnında sağlığına kavuştu
21 Şubat 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Şahin ve ekibi tarafından akciğerinde su biriken Eylül bebeğe, anne karnında henüz 7 aylıkken göğüs kafesinin sol arka tarafından kateter yerleştirme işlemi yapıldı.

Operasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Şahin, bebeğin 6 aylık kontrollerine kadar takiplerinin normal olduğunu belirterek, 7'nci ay kontrollerinde akciğerlerinde sıvı toplandığının tespit edilmesinin ardından Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmede bebeğin göğüs kafesinin sol tarafının tümüyle sıvı ile kaplı olduğunu, buna bağlı olarak da kalbin sağ göğüs kafesine itildiğini belirlediklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Kalbin ana damarlarının görevini yapmakta zorlandığını ayrıca yine yemek borusuna olan bası nedeniyle de bebeğin yutmakta zorlandığını ve amniyon dediğimiz bebeğin suyunun arttığını gözlemledik. Bu bebeklerde ilerleyen haftalarda sıvı nedeniyle sıkışan akciğerlerde hipoplazi (yeterince gelişememe) olmakta buna bağlı doğum sonrası solunum sıkıntıları, kalp yetmezliğine bağlı ölüm ve erken doğum riski gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmaktayız. Biz de takiplerimizde hastalığın ilerlediğini gördük. Tedavi edilmezse özürlü doğma veya ölüm riski kaçınılmazdı."

Doç. Dr. Şahin, tedavinin amacının akciğer gelişimini desteklemek olduğunu belirterek, şantın akciğer boşluğu ile amniyon arasına bebeğin sırt bölgesinden yerleştirildiğini ve böylece içerideki sıvının dışarı akmasının sağladığını aktardı.

"Doğum sonrasında akciğerindeki kateter çıkarıldı"

Ciddi ve doğru seçilmiş vakalarda bebek ölüm oranlarının yüzde 90'lardan yüzde 10'a kadar düşürülebildiğini ifade eden Şahin, "Türkiye'de kateter takılması ile ilgili deneyimleri olan merkez sayısı oldukça azdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanemiz Perinatoloji kliniği anne karnında yapılan bu ve benzer tedavilerde yeterli altyapı ve tecrübeye sahip bir merkezdir." bilgisini verdi.

Operasyondan sonra 2 aylık rutin takipler boyunca akciğer kateteri çalışan ve herhangi bir sorunu olmayan bebeğin sezaryen ile dünyaya geldiğini anlatan Şahin, "Doğum sonrası bebeğin sırtındaki kateteri yenidoğan uzmanı arkadaşlarımız müdahale ederek çıkardılar. Doğum sonrası değerlendirmelerinde ve takiplerinde de herhangi bir soruna rastlanmayan bebeğimiz taburcu edildi. Şu anda 3 aylık olan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebeğimize ailesi ile beraber uzun ömürler dileriz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

ameliyat akciger bebek

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
DNA gendoktor sağlıkepidermodisplazya verrüsiformisel bileği protezi Ege Üniversitesisaglik bilimleri universitesi prof. dr. cevdet erdol uluslararasi tip fakultesiacil servis yoğunluk ASKOMERdava hemşire İzmirobezite cerrahi ameliyategzersiz bağımlılık sporameliyat akciğer bebekölümsüzlük yapay zeka genetikyara yara bandıacil servis özel hastane
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.