Nadir gerçekleştirilen ameliyat ile anne karnında sağlığına kavuştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Şahin ve ekibi tarafından akciğerinde su biriken Eylül bebeğe, anne karnında henüz 7 aylıkken göğüs kafesinin sol arka tarafından kateter yerleştirme işlemi yapıldı.

Operasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Şahin, bebeğin 6 aylık kontrollerine kadar takiplerinin normal olduğunu belirterek, 7'nci ay kontrollerinde akciğerlerinde sıvı toplandığının tespit edilmesinin ardından Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmede bebeğin göğüs kafesinin sol tarafının tümüyle sıvı ile kaplı olduğunu, buna bağlı olarak da kalbin sağ göğüs kafesine itildiğini belirlediklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Kalbin ana damarlarının görevini yapmakta zorlandığını ayrıca yine yemek borusuna olan bası nedeniyle de bebeğin yutmakta zorlandığını ve amniyon dediğimiz bebeğin suyunun arttığını gözlemledik. Bu bebeklerde ilerleyen haftalarda sıvı nedeniyle sıkışan akciğerlerde hipoplazi (yeterince gelişememe) olmakta buna bağlı doğum sonrası solunum sıkıntıları, kalp yetmezliğine bağlı ölüm ve erken doğum riski gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmaktayız. Biz de takiplerimizde hastalığın ilerlediğini gördük. Tedavi edilmezse özürlü doğma veya ölüm riski kaçınılmazdı."

Doç. Dr. Şahin, tedavinin amacının akciğer gelişimini desteklemek olduğunu belirterek, şantın akciğer boşluğu ile amniyon arasına bebeğin sırt bölgesinden yerleştirildiğini ve böylece içerideki sıvının dışarı akmasının sağladığını aktardı.

"Doğum sonrasında akciğerindeki kateter çıkarıldı"

Ciddi ve doğru seçilmiş vakalarda bebek ölüm oranlarının yüzde 90'lardan yüzde 10'a kadar düşürülebildiğini ifade eden Şahin, "Türkiye'de kateter takılması ile ilgili deneyimleri olan merkez sayısı oldukça azdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanemiz Perinatoloji kliniği anne karnında yapılan bu ve benzer tedavilerde yeterli altyapı ve tecrübeye sahip bir merkezdir." bilgisini verdi.

Operasyondan sonra 2 aylık rutin takipler boyunca akciğer kateteri çalışan ve herhangi bir sorunu olmayan bebeğin sezaryen ile dünyaya geldiğini anlatan Şahin, "Doğum sonrası bebeğin sırtındaki kateteri yenidoğan uzmanı arkadaşlarımız müdahale ederek çıkardılar. Doğum sonrası değerlendirmelerinde ve takiplerinde de herhangi bir soruna rastlanmayan bebeğimiz taburcu edildi. Şu anda 3 aylık olan ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebeğimize ailesi ile beraber uzun ömürler dileriz." dedi.