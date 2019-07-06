Nagehan Alçı: Bakanlığının listesinde bulunan ilaçları SGK karşılamıyor mu?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bir yakınının kutusu 3 bin 500 TL olan kanser ilacını her ay iki kere kullanması gerektiğini ve bakanlıktaki ilgili birimin "Bu ilacı kullanması gerekli değil" diyerek ödemeyi reddettiğini anlattı. Alçı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 Nisan 2017’de verdiği "Tüm kanser ilaçlarının ücretsiz olacağı" bilgiyi hatırlatarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uyarıda bulundu.

"Sizin haberiniz olmadan uygulamaya çalıştığınız politikaları kraldan çok kralcılık yaparak baltalamaya çalışanlar olabilir" diyen Alçı Koca'ya "Lütfen dikkatli olun!" diye seslendi.

Alçı'nın "Bakanlığının listesinde bulunan ilaçları SGK karşılamıyor mu?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...)Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda çok önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan 2017’de "Tüm kanser ilaçlarının ücretsiz olacağı" müjdesini vermişti. 5 Temmuz 2018’de de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazetede "SGK, kanser hastalarının tedavisini ücretsiz hale getirdi" haberi ile konuyu duyurdu. Bu haberden sonra binlerce ailenin çok rahatladığını, hayatlarında bir umut ışığı belirdiğini biliyorum.

Ancak kanser ilaçlarını devlet karşılama kararı almasına rağmen hastalara çeşitli engeller çıkarıldığı yönünde söylentiler kulağıma geliyordu. Ben ihtimal vermiyordum. Ta ki geçen gün yıllardır kanser tedavisi gören bir arkadaşımın eşine rastlayana kadar.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce 4. evre bağırsak kanseri teşhisi konmuştu arkadaşıma. O gün bugündür mücadele ediyor hastalıkla. Ancak kendi derdini anlatmayı seven biri değildir. O nedenle pek bu konuları konuşmayız. Eşine rastlayınca ısrar ettim, anlattı.

Hastalığı doğum yaptıktan birkaç ay sonra ortaya çıkmıştı. Sayısız ameliyat geçirmiş ve kemoterapi görmüş. Ancak tüm bunlara karşı son derece dirayetli duruyor, adeta bir mucize eseri çocuğuna tutunarak hayatta kaldı. Kemoterapi alırken bile çok sevdiği işini aksatmadı, öğretmenlik yapmaya devam etti.

Doktorunun önerisiyle bir süredir kanser tedavisinde sıklıkla verilen Zaltrap adlı ilacı kullanıyormuş. Sonuçlar da gayet iyi. Zaltrap Sağlık Bakanlığı'nın SGK tarafından karşılanan kanser ilaçları listesinde bulunuyor.

Bir kutusu 3500 TL bu ilacın. Ve ayda en az iki kutu kullanması gerekiyor arkadaşımın.

İşi yokuşa sürenler mi var?

Bakanlığa başvurmuşlar. İlgili birim hastayı bile görmeden, sırf raporlara bakmış ve "Bu ilacı kullanması gerekli değil" diyerek Zaltrap’ı karşılamayı reddetmiş! Duyunca şaşırıp kaldım ve araştırdım. Yüksek tutarlı ilaçlarda talebi azaltmak için listede bulunsa da genellikle onay mekanizmasına takılan çok oluyormuş!

Düşünün ayda 7000 TL'lik ilaç masrafı. Hadi diyelim benim arkadaşlarım zorlanarak da olsa karşıladı -ki artık karşılayamaz hale gelmişler- bu ilaca ihtiyaç duyan dar gelirli ne yapsın?

Yıllardır tedavi eden doktorun verdiği reçeteye güvenmeyip, "Bu ilaca gerek yok" diye kestirip atmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanser ilaçları ile ilgili aldığı karara aykırı değil mi? AK Parti sağlık alanında yaptığı devrimlerle, vatandaşa değen ve yardım eden politikalarıyla güçlendi ve bugünlere geldi.

Sayın Koca'ya sesleniyorum...

O nedenle bu tekil hikayeyi çok önemsedim. Buradan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyorum: Sizin haberiniz olmadan uygulamaya çalıştığınız politikaları kraldan çok kralcılık yaparak baltalamaya çalışanlar olabilir. Lütfen dikkatli olun! Ölüm-kalım savaşı v