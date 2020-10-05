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Nagehan Alçı: Sağlık Bakanı ile görüştüm, vaka sayısı hasta sayısının 8 katı
Hasta-vaka sayısı tartışmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'yla görüştüğünü söyleyen Habertürk yazarı Alçı, “Açıklanan günlük hasta sayısının aşağı yukarı 8 katı vaka var diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Nagehan Alçı: Sağlık Bakanı ile görüştüm, vaka sayısı hasta sayısının 8 katı
05 Ekim 2020 11:32 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir” açıklaması ve semptomsuz vakaların hasta sayısına dahil edilmediğini ifade etmesiyle başlayan ‘kafa karışıklığı’ devam ediyor.

Koca’nın açıklamalarından sonra “O halde vaka sayısı kaç?” sorusu gündeme gelmişti.

Habertürk yazarı Negehan Alçı, bugünkü köşe yazısında, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’yla konuştuğunu belirterek,”Açıklanan günlük hasta sayısının aşağı yukarı 8 katı vaka var diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Alçı’nın “A’dan Z’ye vaka- hasta meselesi” başlıklı yazısı şöyle:

Peki önceden neden vaka açıklanırken şimdi sadece hasta açıklanıyor? Kabaca vaka-hasta oranı nedir? Bunu da bakanlığa sordum.

Pandeminin başlangıcında test sayımız yalnızca 3000-3500 kadardı, zamanla artırdık. Bakın Nagehan Hanım mayıs ayında günlük 40 bin teste ancak çıkmıştık. Zaten tarama uygulaması sonra devreye girdi. Yani vaka sayısı verirken de sadece belirtisi olanlara test yapılabiliyordu. Bugün ise günlük yaklaşık 120 bin test yapılıyor. Bunun önemli bir kısmı tarama testi. Amaç bunu günde 200 bine çıkarmak."

Vaka-hasta oranı ile ilgili de şu bilgiyi aldım:

Uluslararası literatürde kabaca 10 kişiden 1’i hasta, 1’i ağır hasta, 8’i semptomsuz vaka diye oranlanıyormuş. Yani açıklanan günlük hasta sayısının aşağı yukarı 8 katı vaka var diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:

vaka sayisi hasta sayisi nagehan alci fahrettin koca

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People
1
1) se (uzm dr)
05.10.2020 15:53:02
Pandeminin ilk başlarında semptomatik olanlara yapılan testlerin artık geniş halk gruplarına yapılarak salgının yönetilmesi gerekir. Mesela okulları açma çalışmaları, öğrenci öğretmenlere yoğun test yapmak gibi.
People
5
2) GÖZDE SOYKAŞ (UZM DR)
05.10.2020 14:38:02
Gel şunu 20 değil de orta yollu yapalım 8 olsun der gibi bir röportaj olmuş, Nagehan Alçı' nın sözlerine güvenmeyen bir ben mi varım acaba?
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