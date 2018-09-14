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Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi yerli işletim sistemi olan PARDUS'a geçmek için çalışma başlattı
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS'a geçmek için çalışmalara başlatıklarını söyledi.
Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi yerli işletim sistemi olan PARDUS'a geçmek için çalışma başlattı
14 Eylül 2018 - AA
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Horozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli işletim sistemi olan PARDUS'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "teknolojide yerli ve milli ürünler" çağrısından sonra büyük önem kazandığını dile getirdi. 

Türkiye'de şu anda herhangi bir üniversitenin PARDUS sistemine geçmediğini ifade eden Horozoğlu, "Devletimizin bu çağrısına kayıtsız kalmayarak üniversite hastaneleri içinde ilk olan yerli ve milli işletim sistemi PARDUS’a geçiş için tüm demo çalışmalarımızı yaptık. Poliklinik, klinik, idari süreçler, radyoloji ve laboratuvar cihazlarımızın entegrasyon testleri yapılmış olup, çağımızın tüm teknolojilerini kullanmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 

Horozoğlu, hastalar için tüm teknolojik kolaylıkları sergilemeye devam edeceklerini aktararak, "Teknolojik yeniliklerle beraber JCI (Joint Commission Internatinational) sertifikası alan ilk üniversite hastanesi olmak için 3 aydır çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde bu sertifikayı alarak hastanenin adını yine ilkler listesinin başına yazdırmak istiyoruz." diye konuştu. 

Tamamen milli yazılım olan sistemin ekonomik olarak da faydalı olacağını anlatan Horozoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kere kurarsınız, yıllarca kullanırsınız. Birkaç ayda bir format atma sıkıntısından kurtulursunuz. PARDUS'u kurduğunuzda 'ekran kartını, ses kartını, modemi, yazıcıyı bilgisayarı tanıtacağım' diye saatlerce sürücü CD'leriyle boğuşmak derdiniz olmaz. Dosya mimarisindeki yapı dolayısıyla PARDUS sistemine virüs bulaşma ihtimali çok zayıftır. Virüsler PARDUS yüklü sistemler için bir tehdit değildir. Virüs saldırılarından kaynaklı maddi ve manevi zararlar yaşamaz, daha güvenli bir ortamda işlemlerinizi yaparsınız. PARDUS donanım kaynaklarınızı sömürmez. Daha düşük işlemci, ram gibi sistem kaynaklarına sahip makineler üzerinde de çalışabilir." 

Anahtar Kelimeler:

namik kemal universitesi pardus

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