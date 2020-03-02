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NASA: Koronavirüs atmosferi temizledi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin’de hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren grafikleri yayımladı
NASA: Koronavirüs atmosferi temizledi
02 Mart 2020 - T24
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NASA bilim insanlarının anlattığına göre hava önce, koronavirüsün çıktığı Vuhan şehri ve etrafının atmosferi temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edildi.

T24'de yer alan habere göre azot dioksit gazı arabalar, elektrik santraller ve fabrikalar tarafından havaya salınıyor. Çin’de milyonlarca insanın karantinaya alındığını kaydeden NASA, bunun insan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğunu belirtti.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi’nde (Goddard Space Flight Center) çalışan hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Belirli bir olayın ardından geniş bir alanda azot dioksit seviyesinde böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum” diye konuştu.

Daha önce Çin’de, 2008 krizi ve Pekin’deki Yaz Olimpiyatları sırasında hava kirliliğinde önemli düşüş kaydedilmişti. Ancak bu düşüş sadece Pekin için geçerliydi, Olimpiyat oyunları biter bitmez hava kirliliği oranı tekrar yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:

nasa koronavirus azot dioksit karantina

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