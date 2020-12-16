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Nature’ın belirlediği Bilimin Oscar’larında Türk damgası
Nature’in tıp alanında 2020’nin en önemli gelişmesinde Türk araştırmacılar yer aldı
Nature’ın belirlediği Bilimin Oscar’larında Türk damgası
16 Aralık 2020 11:14 -
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Nature Dergisi tıp alanında 2020 yılının en önemli gelişmelerini yayımladı. Tıptaki 10 bilim alanından en önemli gelişmelerin yer aldığı soıralamada, Türk araştırmacılarının da bulunduğu çalışma immünoloji alanında en önemli gelişme olarak seçildi. 

Science’de yayımlanan araştırmaya dünya genelinde 50 genetik merkezi araştırmacılarından kurulan "Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu"nun ağır hastalar üzerinde yaptığı araştırmada Türkiye’den de araştırmacılar katıldı. Çok merkezli araştırmanın yönetim kurulu üyeliğini Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaparken ana ekibin klinisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı. 

28 ülkedeki 50 genetik merkezden ve 150'ye yakın hastanenin bir araya gelerek  "Covid  İnsan Genetiği Konsorsiyumu"nu oluşturduğunu çalışmada Kovid-19'a yakalanmış bireylerin genleri incelendi. Çalışma sonucunda ise hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı tehdit eden ağır Kovid-19 hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu. 

İmmünolojinin dışında Nature,  structural biology, virology, ecology, atmospheric science, ancient DNA, neuroscience, astronomy, particle physics ve stem cells alanında da dünyanın en önemli gelişmelerine yer verdi. İmmünoloji alanındaki çalışma dünyayı kasıp kavuran Kovidle ilişkili olduğu için tüm dünyada dikkat çekti.

Çalışma yazarlarından Prof.Dr.Kadriye Kart Yaşar COVID-19 salgının başından itibaren  bazı genç hastaların, altta yatan herhangi bir hastalıkları olmamasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunu çok ağır geçirdiğini belirterek “Yoğun bakıma alındılar hatta bazıları tüm çabalara rağmen kaybedildiler. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri olan COVID-19’a genetik yatkınlığı ortaya koyan bu bilimsel çalışmada Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Özçelik hocamız ile beraber yer aldık. Türk bilim insanları olarak, literatüre devrim niteliğinde katkısı olan bu çalışmayı yürütmekten de hastalarımızı izlerken fark ettiğimiz bir durumu bilimsel olarak ortaya koyabilmiş olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu tür güzel haberler Türk bilim insanları olarak şevkimizi ve azmimizi artırmaktadır." dedi.

Anahtar Kelimeler:

nature prof dr kadriye kart yasar

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0
1) Aziz Arslan (Doktor)
16.12.2020 13:41:00
Nature dergisinde böyle bir haber yok. Ulaşabilmek için link koyarmısınız?
People
0
2) hayrettin (dr)
16.12.2020 13:04:20
Sitokin fırtınası öldürüyordu.. meger savunma silahlarından biri eksikmiş.. fırtınayı mı suçlarsın bunca zaman? eksiği koyup sonucu gördünüz mü ondan bahsedin.
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