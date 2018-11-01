SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Nazar Kaya'nın ölümüyle gündeme geldi! Lupus hastalığı (SLE) nedir? Lupus nasıl tedavi edilir?
O Ses Türkiye yarışmasının katılımcısı olan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın lupus hastalığı teşhisi ile hastaneye yatması ve ardından hayatını kaybetmesi dikkatleri sistemik lupus eritematozus hastalığına (SLE) çevirdi. Kelebek hastalığı olarak da bilinen SLE, bağışıklık sisteminin bozulması ile ortaya çıkan bir dizi hastalığı kapsıyor. Peki lupus hastalığı neden kaynaklanıyor, hangi belirtilerle sinyal veriyor ve nasıl tedavi ediliyor?
Nazar Kaya'nın ölümüyle gündeme geldi! Lupus hastalığı (SLE) nedir? Lupus nasıl tedavi edilir?
01 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Nazar Nur Kaya'nın ölümünün ardından gündeme gelen sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da lupus, bağışıklık sistemindeki bozukluktan dolayı ortaya çıkan bir otoimmün hastalık. Cilt, eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi çeşitli organlarda meydana gelen iltihaba bağlı olarak çeşitli belirtilerle seyreden hastalık daha çok 20-40 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Araştırmalara göre lupus hastalarının %80'ini kadınlar oluşturuyor. 

Sistemik lupus eritematozus hastalığı ile ilgili ntv.com.tr'den Tülay Karabağ'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, daha çok kadınlarda görülmesine rağmen hastalığın erkeklerde daha ağır seyirli ilerlediğini söyledi. 

“LUPUSDA VÜCUT KENDİ HÜCRELERİNE KARŞI ANTİKOR GELİŞTİRİYOR”

Sistemik lupus eritematozusun, çocukluk çağında çok nadir görülen, aslında vücudun yapmaması gereken yaygın antikorların yapımıyla birlikte gidebilen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Kasapçopur, “Şöyle düşünün; vücudumuza aşı yapıyoruz ve vücut o aşıya karşı bir antikor yapıyor, bu normal bir süreç. Ama lupus hastalığında vücut kendi hücrelerine karşı antikor geliştiriyor ve kendi organlarına zarar veriyor. Beyinden tırnağa kadar, yani vücudun tüm organlarını tutabilen, çok ciddi etkileri olabilen, hastalığa bağlı çok ciddi komplikasyonların oluşabileceği, kronik, tamamen düzelmeyen bir hastalıktır” ifadesini kullandı. 

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Lupusun tam nedeni bilinmiyor. Hastalığın nedenine yönelik İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde araştırmalar yürüttüklerini aktaran Romatolog Kasapçopur, “Enfeksiyonlarla ilişkisi var, genetik geçiş söz konusu olabilir” bilgisini paylaştı. 

Hastalığın nedeni ve kesin tedavisine yönelik araştırmaların devam ettiğine vurgu yapan Kasapçopur, “Lupus hastalığı ile ilgili çok önemli araştırma ve çalışmalarımız devam ediyor. Hatta geçen hafta çocukluk çağı lupusuyla ilgili Amerikan Romatoloji Kongresinde, Dr. Sezgin Şahin ile birlikte sözlü bir sunum yaptık. Dünyadaki en geniş çocukluk çağı lupus hasta serisini biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji bölümünde takip ediyoruz” dedi. 

LUPUS HASTALIĞI İKİ ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR 

Hastalığın iki türü bulunuyor. Diskoid lupus eritematozus yani DLE, hayati iç organları değil, güneş ışığına maruz kalan cildi etkiliyor. Diskoid (yuvarlak) deri lezyonları, tedaviden sonra genellikle ciltte izler bırakıyor. 

SLE KELEBEK ŞEKLİNDE DÖKÜNTÜLERE NEDEN OLUYOR

Sistemik lupus eritematozus yani SLE ise hastalığın çok daha ciddi seyirli türü. Tedavi edilmediğinde ciltte yara izlerine yol açan burun ve yanaklarda kabarık kelebek şeklinde döküntülere neden olabilen SLE, ciltle birlikte eklemleri, kasları, akciğerleri, kalbi, böbrekleri, beyni, bağırsakları, kısacası tüm organları etkileyebiliyor. Bu organlarda enfeksiyona ya da hasara neden olabilen hastalığın depresyona ve felce de yol açtığı belirtiliyor.

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?

Hastalığın belirtileri, tutulan organlara ve hastalığın şiddetine göre değişiyor. Ciltte kızarıklıkla başlıyor, eklem tutulumları oluyor. Ateş, yorgunluk, genel bir huzursuzluk, yüzde kelebek şeklinde cilt döküntüsü, güneş ışığına hassasiyet, eklem ağrısı ve şişliği, şişmiş lenf bezleri, kas ağrıları, bulantı, göğüs ağrısı ve nöbetler hastalığın en belirgin belirtilerini oluşturuyor. Cildinde, özellikle de parmaklarında yaralar görülebilen lupus hastalarında, kanın ellere ve ayaklara gitmesini engelleyen Raynaud sendromuna yatkınlık da artıyor. 

LUPUS HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Sistemik lupus eritematozusun tanı ve tedavisi, romatoloji, çocuk romatolojisi, iç hastalıkları ile cildiye doktorları tarafından yapılıyor. Zaman zaman alevlenen, kesin tedavisi olmayan lupus hastalığında, daha çok belirtileri hafifletici, alevlenmeleri önleyici yöntemler kullanılıyor. Tedavinin temelini; hastanın yaşam kalitesini korumak ve organ hasarını en aza indirmek oluşturuyor. 

LUPUS HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

“Aktif dönemde kortikosteroidler, ciddi organ tutulumlarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bir de spesifik organ tutulumlarına yönelik kullandığımız ilaçlar var” diyen Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, hastalığın ölümcül olabildiğini ancak etkin tedavilerle hayatı tehdit etme ihtimalinin azaltılabileceğini belirtti, bu hastalıktan korunmak gibi bir şans yok. Herkes lupusa yakalanabilir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

sle prof dr ozgur kasapcopur sistemik lupus eritematoz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık çalışanı sağlık yasası ahmet demircan antimikrobiyal direnc Prof. Dr. Serhat Ünal antibiyotikmardin Derik İlçe Devlet Hastanesisle prof. dr. ozgur kasapcopur sistemik lupus eritematozeczacılık kongresi erdoğan çolak kemal kılıçdaroğlu turk eczacilari birligiİzmir il sağlık bediha salnurege dogumevi ve kadin hastaliklari yargitay tazminatmalpraktis Harika Kanık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.