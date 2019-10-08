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Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye gelen çocuk hekimi adına Ankara'da konferans düzenlendi
Almanya'yı 1930'lu yıllarda terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen çocuk doktoru Prof. Dr. Albert Eckstein'in sağlık alanındaki hizmetlerinin yanı sıra Cumhuriyet'in ilk yıllarını yansıtan fotoğraflarını konu alan "Prof. Dr. Albert Eckstein, Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri" başlıklı konferans düzenlendi.
Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye gelen çocuk hekimi adına Ankara'da konferans düzenlendi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann (Fotoğraf: İHA)

08 Ekim 2019 - AA
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ANKARA - Çankaya Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen konferansa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine teklif edilen görevi kabul ederek 1935'te Ankara Numune Hastanesinde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Eckstein'ın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları alanına sunduğu katkıları ve Türkiye'nin 30'lu, 40'lı yıllarını yansıtan fotoğraflarını konu alan konferans, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlendi.

"Eckstein, iki dost ülkeye ve insanlığa büyük katkı sundu"

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, konferansın açılışındaki konuşmasında, Prof. Dr. Eckstein'in, Almanya ve Türkiye için önemli bir bilim insanı ve dünya yurttaşı olduğunu söyledi.

Taşdelen, "Prof. Dr. Eckstein'in şahsında Türkiye ve Almanya'ya, iki dost ülkeye ve insanlığa büyük katkı sunmuş bütün bilim insanlarını ve o dönemde Almanya'dan Türkiye'ye gelerek yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne her alanda katkı sunan Alman bilim insanlarını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Almanya'dan Türkiye'ye gelen bilim insanlarının iki ülke arasında sağlıklı iş birliğinin zeminini oluşturduğunu belirten Taşdelen, Alman bilim insanlarını ve sanatçılarını Türkiye'ye davet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün hoşgörü ve öngörüsüne de dikkati çekti.

"Türkiye sayesinde binlerle ifade edebileceğimiz insanların hayatı kurtuldu"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlayan insanları hatırlamak için yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk doktoru Prof. Dr. Eckstein'i anmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Almanya'da tarihin en karanlık dönemi yaşanırken ülkesini terk etmek zorunda kalan bilim insanları ve sanatçıların Türkiye tarafından kabul edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdmann, "Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle çok sayıda Alman sanatçı ve bilim insanının aileleriyle Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Türkiye'nin sayesinde binlerle ifade edebileceğimiz bu insanların hayatı kurtuldu. Bunun için minnettarız." diye konuştu.

Erdmann, ailesiyle Türkiye'ye gelen Eckstein'ın çocuk doktoru olarak sunduğu hizmetlerin yanı sıra en belirgin özelliğinin Türkiye'ye ve Türk halkına duyduğu yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Büyükelçi Erdmann, Eckstein'in eşiyle Türkiye'yi gezerek çektiği fotoğrafların Türkiye'nin ikinci 10 yıllık dönemini fotoğraflarla anlatan önemli bir çalışma ortaya koyduğunu anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından konferans, "Eckstein'in Objektifinden Anadolu'nun İnsanları" başlıklı fotoğraf gösterimi ve akademisyenlerle araştırmacıların konuşmacı olduğu diğer oturumlarla devam etti.

Konferansa konu fotoğrafların yer aldığı "Prof. Dr. Albert Eckstein'ın Anadolu İzlenimleri" fotoğraf sergisi, 18 Ekim'e kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başkentlilerin ziyaretine açık olacak.

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albert eckstein

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