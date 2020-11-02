Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Nazilli’ye atanan 11 doktor göreve başladı
Sağlık Bakanlığı’nın son ataması ile Nazilli Devlet Hastanesi’nde 3 Uzman Hekim ve 8 Tabip doktor olmak üzere toplam 11 doktor görevlerine başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son doktor atamaları ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne atanan 11 yeni hekim çalışmalarına başladı.
Nazilli’ye atanan 11 doktor göreve başladı
02 Kasım 2020 15:59 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Nazilli Devlet Hastanesi olarak Bölge hastanesi görevi gördüklerini ve Nazilli Devlet Hastanesi’ne değişik branşlarda 11 yeni hekimin atanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, “Gerek hekim kadrosu ve gerekse teknik donanımını arttırıp geliştirerek daha iyi ve hızlı hizmet etme gayreti içerisindeyiz. 400 yataklı olarak inşa edilen Devlet Hastanemiz, 2020 yılında ise 495 yataklı olarak tescil edilen yeni hizmet binasında Nazilli başta olmak üzere, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ilçelerine ve kırsal mahallelerinde bulunan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. Şu anda da hastanemize atanan 3 uzman ve 8 pratisyen olmak üzere toplam 11 yeni hekimimiz çalışmalarına başladılar. Bölge hastanesi görevi gören hastanemize bakanlığımızdan değişik branşlarda yeni hekim atamaları bekliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın son atamaları ile Nazilli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümüne Uzm. Dr. Atilla Bulur, Kulak Burun Boğaz Bölümüne Uzm.Opr.Dr. Utku Demiray, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne Uzm.Dr. Esin Ersoy ile Hastaneye Tabip olarak atanan Pratisyen Hekimler Dr. Yasin Çakar, Dr. Sercan Karaoğlan, Dr. Şehzade Baytemir, Dr. Serem Arslan, Dr. Asiye Sapanca, Dr. Şükrü Atıl, Dr. Emine Sınlik ve Dr. Hatice Ergin ise Acil Serviste çalışmalarına başladı.

Anahtar Kelimeler:

nazilli devlet hastanesi atanma 11 yeni hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.