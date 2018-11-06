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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü: 'Vakıftan ya da başka bir üçüncü şahıstan bağış alınmadı'
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde yaptırılan Onkoloji Hastanesine ilişkin Türk Anadolu Vakfının iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, inşaat sürecinin vakfı uhdesinde olduğu dönem de dahil olmak üzere vakıftan ya da başka bir üçüncü şahıstan bağış alınmadığını bildirdi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü: 'Vakıftan ya da başka bir üçüncü şahıstan bağış alınmadı'
06 Kasım 2018 - AA
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NEÜ Rektörlüğü, Türk Anadolu Vakfı ile protokol yapılarak Onkoloji Hastanesi olarak yapımına başlanan ancak inşaat tamamlanamadığı için yarım halde devralınarak tamamlanan ve sonrasında Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilen binayla ilgili açıklama yaptı. 

Vakıf Yönetim Kurulunun bazı üyelerince yapılan beyanlarla  "vakıf tarafından onkoloji hastanesi olarak kullanılmak üzere yaptırılan binanın, amacına aykırı olarak kullanıldığının" ileri sürüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Rektörlük, söz konusu binanın yapımına vakıfla yapılan protokol ile başlandığını ancak binanın vakıf tarafından yapılmasının söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Vakıf tarafından inşaatına başlanan ve 3 yılda anahtar teslimi tamamlanıp rektörlüğe teslim edilmesi gereken Onkoloji Hastanesi ek binası ortaya çıkan bazı gelişmeler sonrası tamamlanamayıp mevcut haliyle ve hiçbir hak talep edilmeksizin üniversitemize devredilmiştir. Bina inşaatının üniversite kaynakları ile yapımına devam edilmesi için gerekli ihale yapılmış, süreç yeniden başlatılmıştır. Türk Anadolu Vakfının uhdesindeki dönem de dahil olmak üzere bu bina inşaatının hiçbir aşamasında üniversitemiz vakıftan veya herhangi bir üçüncü şahıstan bağış almamıştır. Kurumumuz akdedilen protokol çerçevesinde işlemlerini yürütmüştür. Bu arada Pediatri Hemotoloji ve Onkoloji Ayaktan Bakım Ünitesi hastanemizin kendi imkanlarıyla oluşturulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır." 

Açıklamada, bu süreç içerisinde Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin yeni hizmet binasına taşınma aşamasına geldiğini ve hastane yönetimiyle yapılan istişareler neticesinde pediatrik hematoloji ve onkolojinin aynı kürsü ve mekan içinde olması yönündeki görüşün değerlendirildiği aktarılarak, şu bilgilere yer verildi: 

"(Bunun üzerine) S blokta yeni hematoloji ve onkoloji hizmet birimleri acil olarak projelendirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Tahsis edilen blokta altyapı oluşturulmuş, pediatrik hematoloji ve onkoloji hizmetine uygun teknik donanımı kurulmaya başlanmıştır." 

 "İddialarda FETÖ izi" 

Öte yandan vakıf yöneticilerinin beyanlarında, "bazı doktorların FETÖ'cü damgası vurularak uzaklaştırıldığı" iddiasının manidar bulunduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: 

"(Bu sözler) Üniversitemiz tarafından bu terör örgütü ile yürütülen kararlı mücadelenin sulandırılması amacından başka bir amaca hizmet edemez. Açıklamaya konu onkoloji bölümünden bir öğretim üyesi, bu kararlı mücadelemiz çerçevesinde hukuki süreçler sonucunda kamu görevinden çıkartılmıştır. Kamu görevinden çıkartılan söz konusu öğretim üyesi, yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalanmıştır. Onkoloji hastalarına daha iyi hizmet vermek için birime 3 onkolog, 2 radyasyon onkoloğu takviyesi yapılarak hastaların süreçten olumsuz etkilenmesine izin verilmemiştir. Durum böyleyken ilgili açıklama, hukuki süreçlere dayalı olarak görevden alınan bu öğretim üyesine ilişkin algı yaratma çabalarını akla getirmektedir."
 

Anahtar Kelimeler:

necmettin erbakan universitesi dis hekimligi fakultesi

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