Neden bazı sigara içenler akciğer kanseri olmaz?

MEDİMAGAZİN - Araştırmacılar, yaşları 11 ile 86 arasında hiç sigara içmeyen 14 kişinin ve 44 ile 81 yaşları arasındaki 19 sigara içen kişinin akciğerlerini kaplayan hücrelerdeki mutasyonları karşılaştırdı. Sigara içenler 116 paket yılına kadar tütün kullanmıştı. Bir paket yılı, bir yıl boyunca her gün içilen 1 paket sigaraya eşittir.

Akciğer hücreleri, kanserle ilgisi olmayan testler yapılan hastalardan toplandı.

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesör ve bağlı Montefiore Tıp Merkezi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olan çalışmanın ortak yazarı Dr. Simon Spivack, "Bu akciğer hücreleri yıllarca, hatta on yıllarca hayatta kalır ve bu nedenle hem yaş hem de sigara ile mutasyonları biriktirebilir. Tüm akciğer hücre tipleri arasında, bunlar kansere dönüşme olasılığı en yüksek olanlar arasındadır." dedi.

Araştırmacılar, yaşlandıkça sigara içmeyenlerin akciğer hücrelerinde mutasyonların biriktiğini, ancak sigara içenlerin akciğer hücrelerinde önemli ölçüde daha fazla mutasyon bulunduğunu buldular. Bulguları Nature Genetics dergisinde 11 Nisan'da çevrimiçi yayınlandı .

Dr.Spivack bir üniversite haber bülteninde, "Bu deneysel olarak, sigara içmenin daha önce varsayıldığı gibi mutasyonların sıklığını artırarak akciğer kanseri riskini artırdığını doğrulamaktadır. Bu durum, muhtemelen sigara içmeyenlerin çok azının akciğer kanserine yakalanmasının bir nedeni iken, ömür boyu sigara içenlerin %10 ila %20'sinin akciğer kanserine yakalanmasının nedeni budur." dedi.

Araştırmacılar ayrıca, sigara içilen yıl sayısı arttıkça akciğer hücre mutasyonlarının sayısının arttığını ve muhtemelen kanser riskini artırdığını buldular. Bununla birlikte, hücre mutasyonlarındaki artış, 23 paket yıllık maruziyetten sonra durdu.

Dr. Spivack, "En ağır sigara içenler en yüksek mutasyon yüküne sahip değildi. Verilerimiz, bu bireylerin daha fazla mutasyon birikimini bastırmayı başardıkları için yoğun sigara içmelerine rağmen bu kadar uzun süre hayatta kalabildiklerini gösteriyor." diye konuştu.