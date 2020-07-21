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‘Nefes alamıyorum’ diyenler için doktor araştırma yaptı: Maske takmak oksijen seviyesini düşürmüyor
Joshua Wolrich isimli bir cerrah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda maske takmanın oksijen seviyesini düşürmediğini ölçüm yaparak gösterdi ve uyardı: Bencil olmayı bırakın
‘Nefes alamıyorum’ diyenler için doktor araştırma yaptı: Maske takmak oksijen seviyesini düşürmüyor
21 Temmuz 2020 14:42 - Sözcü
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Corona virüsü salgını süresince, en çok damlacık yolu ile bulaşan virüsten korunmak için ‘maske takın’ uyarısı sık sık yapılıyor. Ancak bazı insanların yaz aylarında maskeden bunalarak yarıya indirmesi, eline takarak dışarıda dolaşması da sık görülen bir durum. Maske takmamanın bahanelerinden biri ise ‘nefes alamıyorum’…

Ölçüm yaparak, nefes alamadığı için maske takmayanlara kanıt sunan Cerrah Joshua Wolrich'in paylaştığı video 1 milyonun üzerinde izlendi.

Britanya'da görev yapan bir doktor paylaştığı videoyla maske kullanımının kandaki oksijen seviyesini düşürmediğini göstererek, nefes alamadığını bahane edip takmayanları uyardı: Bencil olmayı bırakın!

Wolrich, nabız ve oksijen doygunluğunu ölçmeye yarayan oksimetre aletini parmağına takan doktor basit cerrahi maskeyle ölçüm yaptı.

“Maskeler oksijen doygunluğunu azaltmıyor. Parmağımdaki cihaz kanımdaki oksijen seviyesini ölçüyor. Yüzde 94 – 100 arası herhangi bir sayı normal kabul ediliyor. Herhangi bir solunum yolu rahatsızlığım yok bu yüzden yüzde 99 benim için normal.” bilgilerini veren Wolrich, maske takarak ölçüm yaptı.

MEDİKAL OLARAK İMKANSIZ

“Şimdi maskeyi takacağım, cerrah olduğum için rutin olarak yaptığım gibi ve size oksijen doygunluğunun değişmediğini göstereceğim. Maskelerin oksijeni engellemesi gibi bir yeteneği yok. Medikal olarak imkansız. O yüzden bahaneler uydurup bunu politik bir mesele haline getirmeyin.” şeklinde konuşan Wolrich, ‘maske ile nefes alamıyorum’ diyerek takmayanlar için ‘Bencil olmayı bırakın’ uyarısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:

maskeler oksijen basit cerrahi maske olcum doktor

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