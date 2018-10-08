Netflix bağımlısı genç hastaneye yatırıldı: Teşhis ilk kez konuluyor!

Dünya genelinde 190 ülkede 130 milyonu aşkın abonesi olan online film ve dizi izleme platformu Netflix, Hindistan’da resmen bağımlılık olarak tescil edildi. Geçen hafta Hindistan Bangalore Ulusal Akıl Sağlığı ve Nörobilim Enstitüsü'nün (NIMHANS) Sağlıklı Yaşam Teknolojisi (SHUT) kliniği, bir kişiye resmen “Netflix bağımlılığı” teşhisi koydu.

Klinik, bu kapsamda tedavi altına aldığını 26 yaşındaki bir kişinin, 6 ayı aşkın bir süredir Netflix bağımlılığı yaşadığını raporladı. Ancak bu kişinin günde kaç saatini Netflix'te geçirdiğiyle ilgili ayrıntılara yer verilmedi.

Kliniklerine gelen ve uzun süredir işsiz bu kişinin, izlediği film ve dizilerle bu sıkıntısını unutmaya çalıştığını gözlediklerini belirten SHUT kliniğinin başkanı Dr. Manoj Kumar Sharma, “Ne zaman ailesi ona iş bulması için baskı yapsa veya arkadaşlarının iyi işlerde çalıştığını görse, kendini dizi izlemeye yönlendiriyordu. Aslında bu bir kaçış yöntemiydi. Bu şekilde sorunlarını unutabiliyordu” dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

Dr. Sharma, kullanıcıların Netflix bağımlısı olmamaları için teknoloji kullanımını kontrol altında tutabilmelerini sağlayan mekanizmalara odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Hastanenin tespitlerine göre tedavi altına alınan kişide, Netflix bağımlılığının belirtileri olarak ise bitkinlik, göz yorgunluğu ve uyku düzeni bozukluğu gözlendi.

Geçen hafta açıklanan bir rapora göre Netflix, dünya internet trafiğinin yüzde 15'ini tek başına tüketiyor. Bu oranla Netflix, Google’ın online video platformu YouTube’u (yüzde 11.4) da geride bırakmış oldu.

GÜNDE ORTALAMA NE KADAR İZLENİYOR?

Şirketin açıkladığı verilere göre Netflix aboneleri platformda günde ortalama 50 dakikalarını harcıyor. Netflix platformunda henüz uzmanların önerdiği gibi kullanım sınırı belirleme mekanizmaları olmasa da, en büyük rakibi YouTube’a geçen aylarda gelen yeni özellikle kullanıcılar, bu platformda ne kadar vakit geçirdiklerini öğrenebiliyor.

Youtube uygulamasının “Hesap” bölümünün altında yer alan “İzleme Süresi”nin hemen altında da “Youtube’ta geçirdiğiniz zamanı yönetmenizi sağlayan araçlar” kısmı yer alıyor.

Bu bölümde, “Video izlemeye ara vermem gerektiğini hatırlat” özelliğini aktif hale getiren kullanıcılar, ara vermeyi hatırlat bölümünden, saat ve dakika girerek hatırlatma sıklıklarını kendileri belirleyebiliyor.