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New Yorklular Dünya Sağlık Örgütü'ne dava açtı
New York şehrinde yaşayan bir grup, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ihmaller, yetersiz öngörüler, başlarda koronavirüs salgınının üstünün örtüldüğü ve virüse karşı yeterince hızlı önlem alınmadığı gerekçesi ile dava açtı.
New Yorklular Dünya Sağlık Örgütü'ne dava açtı
21 Nisan 2020 11:46 - Euronews
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Eastchester County sakini üç New Yorklu kişiden oluşan grup DSÖ'yü zamanında 'Pandemi' ilan etmemek, Çin'in virüs önlemlerini gerekli şekilde gözlemlememek, sağlık çalışanlarına teşhis ve tedavi için takip edilecek yöntemleri bildirmemek, ulaşımla ilgili tedbirlerin alınması konusunda üyelerine yeterli uyarıda bulunmamak ve küresel ölçekte gerekli koordinasyonu sağlamamak ile suçluyor.

DSÖ olayın üstünü örtmeye çalıştı iddiası
New Yorklu davacılar Richard Kling, Steve Rotker ve Gennaro Purchia ayrıca DSÖ'nün olayın üstünü örtmek için Çin hükümeti ile birlikte çalıştığını da ileri sürüyorlar.

Westchester'da yaşayan ve "ölçülemez şekilde zarar gören" 756 bin yetişkin adına davayı açtıklarını belirten grubun iddialarına ilişkin DSÖ'den henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Westchester en kötü etkilenen yerlerden biri oldu
New York şehrinin kuzey bölgesi olan Westchester County'de yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Bölge virüsün şehirde en sert vurduğu yerlerden biri oldu. 18 Nisan'da New York'taki toplam vaka sayısı 242 bin 786'ydı ve bunun 23 bin 803'ü Westchester'da yaşayanlardan oluşuyordu.

Anahtar Kelimeler:

pandemi dso new york dava

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