Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
New York'ta bir kaplan, bakıcısından Covid-19 kaptı
New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
New York'ta bir kaplan, bakıcısından Covid-19 kaptı
06 Nisan 2020 11:11 - CNN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, koronavirüse yakalanan ilk kaplan olduğu belirtiliyor. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.

Hayvanat bahçesinin açıklamasına göre, solunum güçlüğü belirtileri gösteren Nadia ve diğer beş kaplana koronavirüs testi yapıldı.

CNN'e göre sadece Nadia'nın testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan türleri arasında başka vakaya rastlanmadı.

Açıklamada, kaplanların veteriner gözetimine alındığı ve iştahsızlık dışında başka bir belirti göstermedikleri belirtilerek şöyle denildi:

'Koronavirüs hastaları ev hayvanlarıyla teması asgariye indirmeli'
"Yeni tip koronavirüse farklı türlerin farklı tepkiler verebileceği için kaplanlarda hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyoruz. Ama onları izlemeye devam edeceğiz ve tamamen iyileşmelerini umuyoruz."

Bronx Hayvanat Bahçesi 16 Mart'tan beri kapalı.

ABD Tarım Bakanlığı, virüs hakkında yeterli bilgi olmadığı için koronavirüs teşhisi konulan kişilerin ev hayvanları dahil tüm hayvanlarla temaslarını asgariye indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hayvan bulasma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.