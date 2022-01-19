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Niğde'de saldırıya uğrayan doktor: 'Sıra bekleyen hastalarımız mağdur oldu'
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta tarafından darbedilen nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, yaşadıklarını unutamıyor. Yasadığı anları anlatan Akçay, "Çok yoğun bir çalışma sürecinde maalesef insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Niğde'de saldırıya uğrayan doktor: 'Sıra bekleyen hastalarımız mağdur oldu'

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay

19 Ocak 2022 14:47 - AA Abdullah Özkul
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Akçay, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, dün poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettiğini, saat 14.30'da randevusu olan bir hastanın saat 10.00'dan itibaren randevusuna erken girmek için sürekli tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Akçay, hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Niğde'de doktora yumruklu saldırı

Akçay, hastanın bunun üzerine, "Bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz" dediğini iddia ederek, şunları belirtti:

"Biz de kendisine bu işin o kadar kolay olmadığını, hastayı dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerektiğini söyledik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 civarında odada tek başımayken içeri girdi. İçeri girmek isteyen başka bir hasta yakınını dışarı çıkarınca, olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladım ve kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra kişi öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı ve bilgisayarı üzerime attı."

Kişinin diğer eşyalara da zarar verip kaçtığını belirten Akçay, kendisinin "beyaz kod" verdiğini ve güvenlik görevlilerinin şüpheliyi yakaladığını anlattı.

Akçay, talihsiz bir olay yaşadığına dikkati çekerek, "Bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız mağduriyet yaşadı. Daha sonra darp raporu olarak ifademizi verdik. Olaydan sonra idareyle görüşüp yeni bir bilgisayar temin edip hasta bakmaya devam edelim diye uğraştık. Çok yoğun bir çalışma sürecinde maalesef insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Yasal sürecin başlatıldığının altını çizen Akçay, İl Sağlık Müdürlüğü ve kendisinin bu işin takipçisi olacağını vurguladı.

 

Anahtar Kelimeler:

nigde saldiri doktor noroloji uzmani dr ogr uyesi halil ibrahim akcay

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17
1) ismail yetenek (dr)
19.01.2022 16:04:21
Dr. u kimsenin kaale. almicanı bildiği için,mağdur oldum demiyor,hastalar mağdur oldu diyor..Geldiğimiz noktaya bakınız..
People
12
2) dr (dr)
19.01.2022 15:36:37
Haber başlığındaki gizli mesaj :
Hekim mağduriyeti gerektiği kadar önemsenmedi.
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