Niğde’de vatandaşlara ‘acil olmadıkça hastaneler gelmeyin’ çağrısı

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, vatandaşlardan acil olmayan, ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istedi.

Günaydın, şunları söyledi:

* Halkımızdan beklentimiz acil olmayan ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istiyoruz, bu konuda anlayış ve destek bekliyoruz.

* Acil ve takip gerektiren hastalıkları varsa yardımcı olacağız. Özellikle acil olmayan hastaların acile başvurmamaları gerekiyor.

* İldeki hareketliliğin kesinlikle azalması lazım. Hastaneye gereksiz çok başvuru var. Bu başvurular aile hekimlikleri tarafından da çözülebilir.

* Özellikle bu dönemde hastanelerin gereksiz meşgul edilmemesi çok önemlidir.