NIH araştırmacıları 'sigarayı bırakmanın her yaşta yaşam süresini uzattığını' açıkladı

Araştırmacılar, sigara tiryakilerinin 60’lı yaşlarında bile sigarayı bırakmasının yaşam sürelerini uzatabileceğini belirtti.

“American Journal of Preventive Medicine” dergisinde yayımlanan çalışmada, sigarayı bırakmak için asla geç olmadığı ve “ne kadar erken bırakılırsa, yaşam süresinin o kadar uzun olabileceği” bildirildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünden (NIH) araştırmacılar, 160 bin kişiyi inceledikleri çalışmada 70 yaş ve üzerindeki sigara içicilerinin altı yıl içinde ölme ihtimalinin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yöneticisi Sarah Nash, “Veriler, sigaraya başlama ve bırakma yaşlarının ve sigara içme sürelerinin, ABD’deki 70 yaş ve üzeri yetişkinlerin ölümlerine ilişkin önemli göstergeleri ortaya koymuştur” dedi.

Nash, çalışmanın sürdüğü 6,4 yılda katılımcıların yaklaşık yüzde 16’sının öldüğünü, bunlardan yüzde 56’sının eski sigara içicilerden, yüzde 6’sının da halihazırda sigara içenlerden oluştuğunu söyledi.

Kadınların hiç sigara içmemiş olma ihtimalinin erkeklere nazaran daha fazla olduğu kaydedilen çalışmada, erkeklerin sigaraya daha erken yaşlarda başlama eğiliminin daha yüksek olduğu bildirildi.

Sigarayı, 30 ve 69 yaşları arasında farklı zamanlarda bırakmanın ölüm ihtimalini azalttığını belirten Nash, sigara içenlerin yüzde 33,1’inin hayatını kaybettiği çalışma grubunda, hiç içmeyenlerin yüzde 12,1’inin öldüğünü ifade etti.

Çalışmada, sigarayı 30’lu, 40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlarında bırakan eski tiryakilerin, sırasıyla yüzde 16,2’sinin, yüzde 19,7’sinin, yüzde 23,9’unun ve yüzde 27,9’unun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sigara, akciğer, mesane, bağırsak, karaciğer, pankreas ve mide kanserlerinin yanı sıra kalp hastalığı, felç, diyabet, zatürre ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklara yol açıyor.

Peki, sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?

* 20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

* 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

* 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

* 48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar.

* 72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.

* 2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür.

* 3-9 ay sonra, öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve wheezing yani hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları yüzde 5-10 oranında artar.

* 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

* 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.

* 10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye iner, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 azalır.

* 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski yüzde 50 azalır.