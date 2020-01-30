Nijerya corona virüs salgını için 'kırmızı alarm' ilan etti

ABUJA - Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede corona virüsüne karşı kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.