Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Nijerya corona virüs salgını için 'kırmızı alarm' ilan etti
Nijerya hükümeti Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri oldukları gerekçesiyle ülkede kırmızı alarm verildiklerini duyurdu
Nijerya corona virüs salgını için 'kırmızı alarm' ilan etti
30 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABUJA - Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede corona virüsüne karşı kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

 

Anahtar Kelimeler:

nijerya dr osagie ehanire sagliktaramasi corona virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.