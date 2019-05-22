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Nijerya'da 7 milyonu aşkın insan tıbbi yardım bekliyor
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 7,7 milyon insan, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor
Nijerya'da 7 milyonu aşkın insan tıbbi yardım bekliyor
22 Mayıs 2019 - AA
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Kuzeydoğu Sağlık Acil Durum Programı" raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle Borno, Yobe ve Adamava eyaletlerinde 7,7 milyon insan sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. 

Sağlık yardımına ihtiyaç duyan Nijeryalıların 5,4 milyonunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Saldırılar nedeniyle Borno eyaletindeki sağlık merkezlerinin sadece yüzde 30'u, Adamava'da yüzde 45'i ve Yobe'de ise yüzde 69'u faaliyet gösterebiliyor. 

Rapora göre, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek yapılamayan bölgelerde ise kolera, sıtma ve tifo gibi hastalıklar birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Boko Haram'ın bu eyaletlerdeki sağlık merkezleri, hastane ve sağlık çalışanlarına saldırıları nedeniyle birçok yer kullanılamaz hale geldi ve onlarca doktor göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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