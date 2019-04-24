Nijerya'da kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Borno Direktörü Babagana Abiso, Borno eyaletinde son iki haftada 10 bin kızamık vakasının tespit edildiğini, 17 çocuğun da yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Abiso, ölenlerin çoğunun 6 yaş altı çocuklar olduğunu söyledi.
Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.
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|Etkinlik
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|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA
|24/04-28/04
|12. Akademik Geriatri Kongresi
|GERİATRİ
|ANTA
|24/04-28/04
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ENFEKSİYO...
|ÇORU
|25/04-28/04
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|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
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|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
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