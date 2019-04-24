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Nijerya'da kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti
Nijerya'da kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti
24 Nisan 2019 - AA
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Nijerya Hastalık Kontrol Borno Direktörü Babagana Abiso, Borno eyaletinde son iki haftada 10 bin kızamık vakasının tespit edildiğini, 17 çocuğun da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Abiso, ölenlerin çoğunun 6 yaş altı çocuklar olduğunu söyledi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Prof. Dr. Osman Erk: 'Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’ 

DSÖ verilerine göre kızamık vakaları 4 kat arttı 

 

ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı 

 

Anahtar Kelimeler:

kizamik salgini babagana abiso

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