Nijerya'da Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı

Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Koreli doktor Jen Sunail pazartesi gecesi evinden zorla kaçırıldı." ifadesini kullandı.
Doktorun bugün ofisine gelmemesi üzerine iş arkadaşlarının polise haber verdiğini aktaran Shehu, kaçırılan doktorun bulunması için polis tarafından operasyon başlatıldığını vurguladı.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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|03/04-05/04
|2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi
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|13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
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|İZMİ
|04/04-06/04
|Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi
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|7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
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|9. Nöroimmünoloji Okulu
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