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Nijerya'da sarı humma salgını: 10 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da sarı humma salgını: 10 kişi hayatını kaybetti
04 Kasım 2019 - AA
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ningi bölgesinde 20 sarı humma vakasının tespit edildiğini ve 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Mohammed, salgınla ilgili önlem aldıklarını ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrole devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri, Yankari, Kirfi başta olmak üzere 8 bölgede geçen ay da sarı humma salgını nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay, 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşılanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

sari humma

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