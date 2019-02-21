Nijeryalı biyolog: ‘Çok fazla hayat kurtarabilecek bir şey üzerinde çalışıyorum’

Test, CRISPR'ın, genetik parçacıkları (bu durumda, Lassa virüsünden alınan RNA'yı) bulmak için programlanmış olarak görev yapıyor. Testin etkinliği kanıtlanırsa, tedavilerin daha etkili olabilmesi ve sağlık çalışanları enfeksiyonun yayılmasını engellemek için erken dönemde çok çeşitli viral enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Honduras ve California'daki bilim insanları, dang virüsleri, Zika virüsleri ve insan papilloma virüsü (HPV) için CRISPR teşhisini deniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise Ebola virüsü için CRISPR testini araştırmak için yapılan bir çalışma, beklemede.

Sağlam, kullanıcı dostu bir test

Nijerya'daki Redeemer's Üniversitesi'nde Lassa teşhisi geliştiren moleküler bir biyolog olan Jessica Uwanibe'nin yüzde 60'a kadar yüksek olabilen Lassa ateşinden ölüm oranlarını azaltabileceğini söylüyor. Uwanibe yaptığı değerlendirmede “Çok fazla hayat kurtarabilecek bir şey üzerinde çalışıyorum. Sağlam, kullanıcı dostu bir test” dedi.