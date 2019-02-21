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Nijeryalı biyolog: ‘Çok fazla hayat kurtarabilecek bir şey üzerinde çalışıyorum’
Nijerya'da Lassa humması salgını bu yıl 69 kişiyi öldürdü. Şimdiye kadar kaydedilen en kötü salgın olma yolunda ilerliyor. Nijerya'daki araştırmacılar önümüzdeki yıllarda Lassa'nın neden olduğu ölümleri azaltma umuduyla, gen düzenleme aracı CRISPR'ye dayanan yeni bir test tekniği üzerinde çalışıyor
Nijeryalı biyolog: ‘Çok fazla hayat kurtarabilecek bir şey üzerinde çalışıyorum’
21 Şubat 2019 -
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Test, CRISPR'ın, genetik parçacıkları (bu durumda, Lassa virüsünden alınan RNA'yı) bulmak için programlanmış olarak görev yapıyor. Testin etkinliği kanıtlanırsa, tedavilerin daha etkili olabilmesi ve sağlık çalışanları enfeksiyonun yayılmasını engellemek için erken dönemde çok çeşitli viral enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Honduras ve California'daki bilim insanları, dang virüsleri, Zika virüsleri ve insan papilloma virüsü (HPV)  için CRISPR teşhisini deniyor.  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise Ebola virüsü için CRISPR testini araştırmak için yapılan bir çalışma, beklemede.

Sağlam, kullanıcı dostu bir test                                      

Nijerya'daki Redeemer's Üniversitesi'nde Lassa teşhisi geliştiren moleküler bir biyolog olan Jessica Uwanibe'nin yüzde 60'a kadar yüksek olabilen Lassa ateşinden ölüm oranlarını azaltabileceğini söylüyor. Uwanibe yaptığı değerlendirmede “Çok fazla hayat kurtarabilecek bir şey üzerinde çalışıyorum. Sağlam, kullanıcı dostu bir test” dedi.

Anahtar Kelimeler:

lassa hummasi crispr salgin ebola

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