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'Nipah virüsünün aşısı yok, ölümlere engel olunamıyor'
Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti
'Nipah virüsünün aşısı yok, ölümlere engel olunamıyor'
25 Mayıs 2018 -
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Ölenlerin sayısı her gün artıyor 

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.

Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bölgedeki herkes maske takıyor. Yetkililer ölü sayısının 12'ye çıktığını, 8 kişinin tedavi altında olduğunu, 3 kişinin gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

"25 milyon dolarlık bir bütçe aşıya ayrıldı"

ABD'li biyoteknoloji şirketleri, virüse karşı hızlı bir şekilde aşı geliştirmeye çalışıyor ancak henüz bir aşı yok. Salgın Hastalıklar Hazırlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Koalisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada 25 milyon dolarlık bir bütçenin aşı için ayrıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

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