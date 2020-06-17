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Nobel İlaç, Türkiye'nin En Değerli 100 markası içerisinde tek ilaç firması oldu
Uluslararası, bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketlerinden Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Nobel İlaç, sağlık sektöründe hizmet veren tek firma olarak listeye girdi.
Nobel İlaç, Türkiye'nin En Değerli 100 markası içerisinde tek ilaç firması oldu
17 Haziran 2020 15:50 -
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Nobel İlaç, Türkiye'nin En Değerli 100 markası içerisinde tek ilaç firması oldu.

Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin, firmanın başarısıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: 

"Türkiye’nin en değerli 100 markası içerisinde tek ilaç firması olmak tüm Nobel ailesine büyük gurur verdi. Yarım asrı aşkın tecrübesiyle küresel bir oyuncu olan Nobel, 1964 yılında tamamen yerli sermayeli bir şirket olarak kuruldu. Faaliyete geçtiğimiz ilk günden bu yana insan sağlığı için dünyanın her köşesinde güvenilir ve erişilebilir ürünler sunma vizyonuyla yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz. Bir Türk markası olan Nobel İlaç, bu vizyonun verdiği güç ile yıllar içinde uluslararası platformda da değerli bir konuma erişti. Hatta öyle ki günümüzde Harvard Business School MBA programında satış gücü transformasyonumuz vaka olarak derslerde okutuluyor. 
 
“Sağlık için her şeye değer” inancıyla yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle uluslararası başarılarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yüzde yüz yerli sermayeli uluslararası bir ilaç firması olarak her yıl önemli ihracat rakamlarına imza atıyoruz. Bugün Nobel; Türkiye’de üç, Kazakistan ve Özbekistan’da da birer tane olmak üzere toplam beş üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir. Uluslararası standartlara göre ürettiğimiz nitelikli ürünleri yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçen sene içinde kurduğumuz İsviçre organizasyonumuzla birlikte, 20 ülkede kendi organizasyonlarımız ve markalarımız ile tanıtım ve satış faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’nin en yüksek ilaç ihracatını yapan şirket olarak ülkemizin net döviz açığına kaynak oluşturduğumuz için gurur duyuyoruz.”
 

Anahtar Kelimeler:

nobel ilac hakan sahin ilac firmasi turkiyenin en degerli 100 markasi

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