Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nü 3 bilim adamı kazandı. ABD'den çalışma sunan Frances H. Arnold, enzimlerin yönlendirilmiş evrimi için çalışmalarından dolayı ödül aldı. ABD ve İngiltere'den ortak çalışma sunan George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter’in de peptitlerin ve antikorların faj gösterimi için yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül aldıkları duyuruldu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA