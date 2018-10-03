Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nü 3 bilim adamı kazandı. ABD'den çalışma sunan Frances H. Arnold, enzimlerin yönlendirilmiş evrimi için çalışmalarından dolayı ödül aldı. ABD ve İngiltere'den ortak çalışma sunan George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter’in de peptitlerin ve antikorların faj gösterimi için yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül aldıkları duyuruldu.