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Nöbet sırasında hayatını kaybeden hekim sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
Antalya Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Fatih Koray Kuş nöbeti sırasında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nöbet sırasında hayatını kaybeden hekim sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
28 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü  Komuta Kontrol merkezinde görevli hekim Dr. Fatih Koray Kuş'un nöbeti sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İl Sağlık Müdürlüğü hayatını kaybeden hekim için şu taziye mesajı yayımladı: 

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezinde Vali Yardımcıları Hamdi Bolat, Nurettin Ateş ve sağlık personellerinin katılımıyla, merhum Dr. Fatih Koray Kuş için tören düzenlendi.

Dr. Fatih Koray Kuş, 31 Mayıs 1964 yılında Mersin'in Tarsus İlçesinde doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Fatih Koray Kuş, yaklaşık 23 yıl Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde hizmet verdi. 2 çocuk babası olan Kuş, nöbeti sırasında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm 112 camiasına sabırlar dileriz." 
 

Anahtar Kelimeler:

antalya dr fatih koray kus

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