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Nöbetten çıkan pratisyen hekim, eve dönüş yolunda kaza yaptı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde pratisyen doktor Onur Can Kahya (25), nöbet çıkışı evine giderken kullandığı otomobilin bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı.
Nöbetten çıkan pratisyen hekim, eve dönüş yolunda kaza yaptı
12 Ocak 2022 17:13 - DHA Ali Fuat GÜÇLÜER
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Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor Onur Can Kahya, nöbet çıkışı Afyonkarahisar'daki evine giderken, Akören beldesi yakınlarında kullandığı 07 ARP 212 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, yoldan çıkıp bariyere çarptı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkan Kahya’ya o sırada yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan Kahya, çağırılan ambulansla mezunu olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.

 

 

Anahtar Kelimeler:

afyonkarahisar nobet kaza trafik kazasi pratisyen hekim sandikli

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