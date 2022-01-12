Nöbetten çıkan pratisyen hekim, eve dönüş yolunda kaza yaptı

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor Onur Can Kahya, nöbet çıkışı Afyonkarahisar'daki evine giderken, Akören beldesi yakınlarında kullandığı 07 ARP 212 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, yoldan çıkıp bariyere çarptı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkan Kahya’ya o sırada yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan Kahya, çağırılan ambulansla mezunu olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.