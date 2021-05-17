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Normalleşme takviminde gözler Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan sonra ne olacak?
Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Normalleşme takviminde gözler Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan sonra ne olacak?
17 Mayıs 2021 10:32 - HABER GLOBAL
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak. 

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi kabinesi

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