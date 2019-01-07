Nöroanatomi kitabında Ege Üniversitesi imzası: Prof. Dr. Gülgün Şengül yazarlar arasında yer aldı

EÜ'den yapılan açıklamaya göre Tıp Fakültesi Sinirbilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül, 323 orijinal çizim ve fotoğraf içeren kitaba katkı koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şengül ise geçen ay yayınlanan kitabı tıp fakültesi öğrencilerine, sinir bilim yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, nörolog, beyin cerrahları ve nöroradyaloglara bir referans kaynağı olması için hazırladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Şengül kitabın iki yıl süren bir çalışmanın sonucunda, bu alanda basılmış toplam 81 kitap, atlas ve makaleden yararlanarak hazırladıklarını ifade etti.

ABD’de 2013 yılında yayınlanan Omurilik Atlası'nın da yazarları arasında yer alan Şengül'ü ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise EÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinin topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında önemli bilimsel çalışmalara da imza attıklarını ifade etti. Prof. Dr. Budak'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Hocamız ilk kez Türkçe yazılan ve geçtiğimiz ay basımı yapılan Nöroanatomi kitabının da yazarları arasında yer aldı. Ege Üniversitesi aslında sadece sağlık hizmetlerindeki başarısı ile değil, üretmiş olduğu yayınlarıyla da hem ulusal, hem de uluslararası arenada topluma, insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Akademisyenlerimizi bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.’’