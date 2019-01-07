SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Nöroanatomi kitabında Ege Üniversitesi imzası: Prof. Dr. Gülgün Şengül yazarlar arasında yer aldı
Ege Üniversitesi (EÜ)Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül'ün, beyin atlaslı "Nöroanatomi" kitabının yazarları arasında yer aldığı belirtildi
Nöroanatomi kitabında Ege Üniversitesi imzası: Prof. Dr. Gülgün Şengül yazarlar arasında yer aldı
07 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

EÜ'den yapılan açıklamaya göre Tıp Fakültesi Sinirbilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül, 323 orijinal çizim ve fotoğraf içeren kitaba katkı koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şengül ise geçen ay yayınlanan kitabı tıp fakültesi öğrencilerine, sinir bilim yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, nörolog, beyin cerrahları ve nöroradyaloglara bir referans kaynağı olması için hazırladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Şengül kitabın iki yıl süren bir çalışmanın sonucunda, bu alanda basılmış toplam 81 kitap, atlas ve makaleden yararlanarak hazırladıklarını ifade etti.

ABD’de 2013 yılında yayınlanan Omurilik Atlası'nın da yazarları arasında yer alan Şengül'ü ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise EÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinin topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında önemli bilimsel çalışmalara da imza attıklarını ifade etti. Prof. Dr. Budak'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Hocamız ilk kez Türkçe yazılan ve geçtiğimiz ay basımı yapılan Nöroanatomi kitabının da yazarları arasında yer aldı. Ege Üniversitesi aslında sadece sağlık hizmetlerindeki başarısı ile değil, üretmiş olduğu yayınlarıyla da hem ulusal, hem de uluslararası arenada topluma, insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Akademisyenlerimizi bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.’’

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi gulgun sengul

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık çalışanı Antalya Süleyman Hilmi Yüksel112 acil Sivas kar yağışıOnkoloji Uğraş Terapi Merkezi kanser kanser hastası terapiSağlık Bakanı Fahrettin Koca aile hekimliğiobezite diyet Fast foodsağlıkta şiddet Altınbaş Üniversitesi Tunç FışgıneN Sağlıklı Sohbetler Mehmet Emin Korkmaz İlyas Atar Sabancı Üniversitesi Ogün Adebali EMBO TÜBİTAKAkdeniz diyeti Murat Turfan Parkinson meme kanseri kardiyolojiYÖKDİL YÖK yabancı dil sınavıAnadolu Üniversitesitıp hukuku uçakta doktor var mıBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi kar yağışı Ege Üniversitesi Gülgün Şengültıbbi cihaz millileşme sağlık hekim Prof. Dr. Kürşat BozkurtGülhane Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nesrin ÖcalDünya Sağlık Örgütü tüberküloz veremOsmaniye Mücahit Durmuşoğlu devlet hastanesiDokuz Eylül Üniversitesi Yekta Anıl Güllü sağlıkta şiddet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.