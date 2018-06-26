Nöroloji bilimleri araştırmacıları İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye’de ve dünyada öncelik oluşturan alanları vurgulamak, araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bilimsel projeleri destekleyen kurum ve organizasyonlarla araştırmacıları buluşturmak, nörolojik araştırma alanlarında işbirliğini motive etmek amacı ile Türkiye'de ilk olan “Nörolojik Bilimlerde Araştırma Öncelikleri Çalıştayı” 22 Haziran 2018’de İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türkiye’de nörolojik bilimlerde araştırma alanları ve öncelikleri vurguladı. Ayrıca Öztürk, nörolojik bilimlerde uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşmak için bütün merkezlerin aktivitelerini artırması gerektiği ve araştıma yapan genç bilim insanlarının da resmi kurumlarca desteklemesi gerektiğini, araştırma ortam ve alt yapısının ideal koşullara geliştirilmesini ve insan gücü planlamasının yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üniversite ve diğer eğitim merkezlerini temsil edecek şekilde davet edilen genç bilim insanları çalıştay süresince nörolojik alanlarda araştırma yapmaya yönelik sorularının cevaplarını bulma fırsatı yakaladı. YÖK Başkan Başdanışmanı & EUA Araştırma ve İnovasyon Komite Üyesi Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu özellikle doktora programları ve bağlantılı burslar hakkında bilgi verdi. Araştırma alanlarına yeni bir perspektiften bakılmasının önemini vurgulayan Prof. Komsuoğlu yurt dışında da benzer programların yürütüldüğünü vurguladı. TÜSAP Genel Sekreteri ve Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz TÜSEP yapılanması içinde özellikle stratejik araştırmalara verilen destekler konusunda önemli bilgiler paylaşırken gelecek işbirliği programları için motivasyon oluşturdu. Çalıştay başkanlarından Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edip Gürol da araştırmacı yetiştirme ve araştırma stratejileri hakkında değerli bilgiler vererek uluslararası yaklaşımları özetledi.

Nörolojik bilimlerde araştırma finansmanı ve araştırmacı nörologların yetiştirilmesi başlıklarında problemin boyut tespiti ve çözüm odaklı gayretler bu çalıştayda mercek altına alındı.

Çalıştay sonunda Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Kayıhan Uluç, Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. Dr. M. Akif Karan’dan oluşan Çalıştay Düzenleme Kurulu; “TND olarak, üyelerimizden hemen her seviyede araştırma projeleri beklemekteyiz ve bunları desteklemek istiyoruz. Bu amaçla TÜSEB, TUBİTAK, YÖK, Üniversiteler, Avrupa Birliği ve doğrudan Endüstri gibi bilimsel araştırmaların finansmanını yapabilecek tarafların temsilcileri ile nörologlarımızı bu çalıştayda bir araya getirdik. Bu çalıştay başlangıç olup, gelecek yıllarda daha kapsamlı şekilde devam ettirilecektir. Uzmanlık alanımızda yapılacak bilimsel araştırmalarımızın kalite ve yararlılığının yükseltilmesi için gerekli basamakları belirlemenin TND’nin ana işlevlerinden olduğuna inanmaktayız. Bu çalıştayla dileğimiz nöroloji bilim dünyasına etkin katkıda bulunabilmek, ülkemiz önceliğinde olan nörolojik hastalıklarda önleme, tedavi ve yönetim alanlarında yenilikler getirebilmektir.” açıklamasında bulundu.