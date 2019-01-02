Nöroloji Board Sınavında Araştırma Görevlisi birinci oldu: Avrupa'da temsil edecek

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Eskici, 54. Ulusal Nöroloji Kongresinde, Türkiye genelinde nöroloji hekimlerinin girdiği Nöroloji Board sınavında birincilik elde etti.

Dr. Eskici, bu başarısıyla Norveç’te düzenlenecek 5. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi EAN 2019’ da ADÜ’yü temsil etme hakkı kazandı.