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Nöroloji Board Sınavında Araştırma Görevlisi birinci oldu: Avrupa'da temsil edecek
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Eskici, Nöroloji Board sınavında birincilik elde etti.
Nöroloji Board Sınavında Araştırma Görevlisi birinci oldu: Avrupa'da temsil edecek
02 Ocak 2019 - İHA
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Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Eskici, 54. Ulusal Nöroloji Kongresinde, Türkiye genelinde nöroloji hekimlerinin girdiği Nöroloji Board sınavında birincilik elde etti. 
Dr. Eskici, bu başarısıyla Norveç’te düzenlenecek 5. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi EAN 2019’ da ADÜ’yü temsil etme hakkı kazandı. 

Anahtar Kelimeler:

adnan menderes universitesi tip fakultesi 54 ulusal noroloji kongresi

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