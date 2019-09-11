Nöroloji uzmanı 'usulsüz yeşil reçete' yazdığı gerekçesi ile gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, iş adamı A.D. (67), polise başvurarak, dini nikahla birlikte yaşadığı A.C.A. (39) ve annesi T.A'nın (59) kendisine ilaç vererek, mallarına el koymaya çalıştığını ileri sürdü.
Başlatılan soruşturmada A.C.A. ile iş adamından genel vekaletname aldığı öne sürülen A.C.A'nın annesi T.A. yakalandı.
Olayla ilgili A.C.A. ile anlaşarak iş adamına yeşil reçete ile dört ilaç yazdığı öne sürülen özel bir hastanede çalışan nörolog V.G. ile vekaletname çıkartılabilmesi için "akli dengesi yerindedir" raporu veren bir doktor da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.A. ve annesi T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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