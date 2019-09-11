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Nöroloji uzmanı 'usulsüz yeşil reçete' yazdığı gerekçesi ile gözaltına alındı
İzmir'de resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı iş adamını, yeşil reçeteye tabi ilaçlarla uyuşturarak dolandırmaya çalıştığı iddia edilen kadın, annesi ve iki doktor gözaltına alındı. Zanlılardan kadın ile annesi tutuklandı
Nöroloji uzmanı 'usulsüz yeşil reçete' yazdığı gerekçesi ile gözaltına alındı
11 Eylül 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, iş adamı A.D. (67), polise başvurarak, dini nikahla birlikte yaşadığı A.C.A. (39) ve annesi T.A'nın (59) kendisine ilaç vererek, mallarına el koymaya çalıştığını ileri sürdü. 

Başlatılan soruşturmada A.C.A. ile iş adamından genel vekaletname aldığı öne sürülen A.C.A'nın annesi T.A. yakalandı. 

Olayla ilgili A.C.A. ile anlaşarak iş adamına yeşil reçete ile dört ilaç yazdığı öne sürülen özel bir hastanede çalışan nörolog V.G. ile vekaletname çıkartılabilmesi için "akli dengesi yerindedir" raporu veren bir doktor da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.A. ve annesi T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:

yesil recete

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